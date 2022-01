USA: AT&T und Verizon lenken im 5G-Streit ein

Flug­zeuge bestimmen ihre Anflug­höhe mit einem eigenen Radar auf Frequenzen bei 4,3 GHz. Das könnte "zu nah" an den Sende­fre­quenzen von 5G (in Europa bei 3,5 GHz in den USA ober­halb von 3,7 GHz) liegen.

Beim Landeanflug verwenden die Flugzeuge ein Höhenradar bei 4,3 GHz. Zu nahe am Band n78 von 5G?

Foto: Picture Alliance/dpa Viele Flug­zeuge bestimmen ihre Anflug­höhe zum einen über den aktu­ellen Luft­druck und zum anderen mit einem eigenen Radar, das auf Frequenzen bei 4,3 GHz ein spezi­elles Säge­zahn-Signal (FMCW-Radar) aussendet und anhand der Reflek­tionen die aktu­elle Höhe - speziell im Lande­anflug - berechnet.

Einschal­tung von 5G an Flug­häfen?

Foto: Picture Alliance/dpa Mit der Einschal­tung von schnel­lerem 5G-Mobil­funk (in den USA ober­halb von 3,7 GHz) speziell auf Flug­häfen, wo viele Passa­giere vor dem Abflug noch Reise­daten checken, Freunde kontak­tieren und Bilder oder Videos verschi­cken oder runter­laden, soll den Kunden mehr Kapa­zität und Geschwin­dig­keit geboten werden. Die Flug­linien haben aber größte Bedenken, dass dadurch ihre Radar­sys­teme an Bord gestört werden könnten.

Massive Sicher­heits­bedenken

Wegen Sicher­heits­bedenken im Flug­ver­kehr durch ein erwei­tertes 5G-Angebot wollen die US-Mobil­funk­anbieter AT&T und Verizon den Behörden und der Regie­rung entge­gen­kommen. In der Nähe bestimmter Flug­häfen könnte der Einsatz der neuen Frequenzen sechs Monate lang ausge­setzt werden, schrieben Verizon-Chef Hans Vest­berg und AT&T-Ober­häupt­ling John Stankey gestern in einem gemein­samen Brief. Der Mobil­funk­anbieter T-Mobile US ist von dem Thema nicht betroffen, da sie auf weitaus nied­rigeren Frequenzen aktiv sind.

Nur auf bestimmten Flug­häfen

Welche Flug­häfen das sind, wollen die Netz­betreiber mit der Luft­fahrt­indus­trie und den US-Behörden abstimmen. Zugleich lehnten die Unter­nehmen die gene­relle Bitte der Aufsichts­behörden und des US-Verkehrs­minis­ters Pete Butt­igieg ab, die für diesen Mitt­woch geplante Inbe­trieb­nahme der neuen 5G-Frequenzen komplett zu verschieben.

Die Beamten der US-Flug­siche­rung FAA und des US-Verkehrs­minis­teriums befürchten, die 5G-Technik könnte zu Inter­ferenzen mit bestimmter Flug­zeug­elek­tronik führen. Insbe­son­dere müssten die Auswir­kungen auf Funk­höhen­messer der Flug­zeuge geprüft werden. Ohne eine Verzö­gerung drohten etwa bei schlechtem Wetter und schlechten Sicht­ver­hält­nissen "weit­rei­chende und inak­zep­table Unter­bre­chungen" des Luft­ver­kehrs. Diese könnten zur Umlei­tung oder Strei­chung zahl­rei­cher Flüge führen.

Kosten von 2,1 Milli­arden US-Dollar?

Nach Berech­nungen des Bran­chen­ver­bandes Airlines for America könnten im schlimmsten Fall bis zu 350.000 Passa­gier­flüge im Jahr mit Kosten von rund 2,1 Milli­arden US-Dollar (1,8 Milli­arden Euro) von Störungen betroffen sein, falls die 5G-Sender nicht ihre Leis­tung redu­zieren. Das wirke sich auch auf rund 32 Millionen Reisende sowie 5400 Fracht­flüge aus, teilte der Verband mit.

Ähnli­ches Problem in Frank­reich?

Aus Frank­reich berichtet das Magazin Aero­tele­graph nun über ähnliche Bedenken. Dort wird über­legt, dass Passa­giere im Lande­anflug ihre 5G-Handys ausschalten sollen, um die bord­eigenen Höhen­radar­emp­fänger nicht zu stören. Als diese Geräte entwi­ckelt und später gebaut wurden, waren die Frequenzen drum­herum noch frei und leer. Die Empfänger der Flug­radar-Geräte sind mögli­cher­weise nicht so trenn­scharf und könnten echte 5G-Signale mit Radar­signalen "verwech­seln", was bei einem Lande­anflug bei schlechtem Wetter kritisch werden könnte.

Ein Spre­cher der fran­zösi­schen Luft­fahrt­behörde DGAC sagte gegen­über der Nach­rich­ten­agentur AFP: "Die Nutzung von 5G-Geräten an Bord von Flug­zeugen könnte zu Risiken von Inter­ferenzen führen, die poten­ziell zu Fehlern bei den Höhen­mes­sungen führen könnten." Dabei gehe es um mögliche Signal­stö­rungen, die beson­ders beim Lande­anflug gefähr­lich sein könnten.

5G-fähige Geräte bitte abschalten?

Denkbar, dass die Stewar­dess künftig vor der Landung darum bittet, alle 5G-fähigen Smart­phones und Tablets auszu­schalten.

