Lufthansa & Telekom: Surfen im Flugzeug - Buchung per App

Aktuell sind Flug­reisen nicht einfach. Klappt es mit der Sicher­heits­kon­trolle recht­zeitig vor dem Abflug? Ist genü­gend Personal vor Ort, um das Gepäck sicher einzu­laden? Und gibt es genü­gend Flug­per­sonal, damit der Flug über­haupt statt­finden kann? Und zuletzt, wie komme ich in der Luft ins Internet?

Flynet-App soll es einfa­cher machen

Die Flug­linie mit dem Kranich, die Luft­hansa, stellt ihre FlyNet-App vor, die gemeinsam mit der Deut­schen Telekom entwi­ckelt wurde. Mit der App sollen Passa­giere auf allen mit WLAN (englisch "Wi-Fi") ausge­stat­teten Kurz- und Lang­stre­cken­flügen der Luft­hansa einfach auf das FlyNet-Internet an Bord zugreifen können.

Der Zugang zum Internet an Bord mit der neuen App sollte denkbar einfach sein: Die Passa­giere laden schon vor dem Flug die App (für Android, für iOS) herunter, regis­trieren sich (optional), und können jeder­zeit vor oder während des Fluges die gewünschten Wi-Fi-Pakete kaufen. An Bord kann gesurft werden, sobald die Verbin­dung auf dem Flug frei­geschaltet ist. Das ist übli­cher­weise kurz nach dem Start des Flug­zeuges, bis kurz vor der Landung der Fall.

An Bord schneller und einfa­cher online

Die Buchung des Internetzugangs im Flugzeug erfolgt vorab per App.

Foto: Deutsche Telekom / Deutsche Lufthansa Die Regis­trie­rung erfolgt über bereits bekannte Logins wie Google, Apple oder das Viel­flie­ger­pro­gramm "Miles and More" der Luft­hansa. Geplant ist auch ein Login über die neue Travel-ID der Luft­hansa Group, die Flug­gästen erlauben soll, Gutscheine zu spei­chern oder einlösen, sowie ihre bevor­zugte Zahlungs­methode anzu­geben. Mitglieder von "Miles and More" können dann beispiels­weise mit ihren gesam­melten Meilen den Zugriff auf das Internet bezahlen.

Die Luft­hansa FlyNet-App erlaubt es, den Inter­net­zugang bereits vor dem Boar­ding zu kaufen. Das gebuchte Daten­paket wird dann auto­matisch in der App gespei­chert und kann während des Flugs einge­löst werden, ohne dass nochmal ein Code einge­geben werden muss.

Einkäufe im flie­genden Internet

Die App ermög­licht außerdem den Zugang zum Luft­hansa FlyNet-Portal. Dort findet sich Online-Shop­ping-Möglich­keit, eine aktu­elle Wetter­vor­her­sage, Tipps zum Reise­ziel wie Restau­rants oder Sehens­wür­dig­keiten sowie Infor­mationen und Services zu rele­vanten Anschluss­flügen.

Oliver Schmitt, bei der Luft­hansa für "Loyalty & Ancil­lary Services" zuständig, freut sich, den Gästen die neue App anbieten zu können und verspricht sich davon, dass alles einfa­cher wird und das "Reise­erlebnis verbes­sert."

Rolf Nafziger, bei der Telekom zuständig für Global Carrier, weiß, dass die meisten Flug­gäste die Nutzung von Wi-Fi (WLAN) an Bord immer noch viel zu kompli­ziert finden. Für ihn muss Konnek­tivität an Bord wie das Internet zu Hause funk­tio­nieren. Er ist sich sicher, dass die neue App genau das bietet.

Am Rande bemerkt: Bei der Luft­hansa dürfte man auch darauf hoffen, dass die Passa­giere über die App Dinge einkaufen, die sie vorher gar nicht "auf dem Schirm" hatten.

Update: Was kostet der Spaß?

Die Luft­hansa unter­scheidet bei Flynet zwischen zwei Tarifen, Lang­strecke und Kurz­strecke. Auf der Lang­strecke kann der Kunde zwischen "FlyNet-Chat", "FlyNet-Mail-and-Surf" oder "FlyNet-Mail-and- Surf-Plus" wählen. Die "Chat" Vari­ante kostet 7 Euro (oder 8 US-Dollar, bzw. 56 Chine­sische Yüan oder 2300 Meilen) und bietet eine Geschwin­dig­keit von maximal 64 kBit/s. Wer Mails lesen und surfen möchte zahlt 17 Euro oder 5.500 Meilen und bekommt dafür bis zu 400 kBit/s oder maximal 500 MB Daten­volumen, pro Buchung. Der größte Tarif kostet 29 Euro (9.500 Meilen) und enthält 1 GB Daten­volumen.

Auf der Kurz­strecke (wenn der Flug unter 90 Minuten bleibt) kosten der einfache Chat- und der einfache Mail-Tarif jeweils 3 Euro der erwei­terte Tarif 5 Euro. Dauert der Flug länger als 90 Minuten klet­tern die Preise auf 7, 10 oder 12 Euro. Die Geschwin­dig­keit fürs Chatten endet bei 150 kBit/s und für Mails bei 600 kBit/s in der größten Tarif­klasse sind es "bis zu" 15 MBit/s.

