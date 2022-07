Flug abgesagt: Diese Tools prüfen Erstattungs-Anspruch

Gestran­dete Passa­giere an den Flug­häfen, lange Schlangen am Schalter, Luft­hansa-Streik: So können Sie nach abge­sagten Flügen als Betrof­fener online den Anspruch auf Rück­erstat­tung prüfen.