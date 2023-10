Flugtickets online: Das ist der beste Buchungstag

Sonn­tags buchen, frei­tags abheben: Diese Faust­regel kann Reisenden bei inter­natio­nalen Flügen, die in Deutsch­land starten, eine Menge Geld sparen - zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Online-Reise­büros Expedia in Zusam­men­arbeit mit der Airlines Repor­ting Corpo­ration (ARC), einer großen Daten­bank, die global Flug­ticket­ver­käufe von Hunderten Airlines erfasst.

Demnach sei der Sonntag der beste Wochentag für die Buchung inter­natio­naler Flüge mit Abflugort in Deutsch­land: Im Vergleich zu den anderen Wochen­tagen sind hier im Schnitt die meisten Erspar­nisse drin. Konkret waren die Flug­preise am Sonntag im Vergleich zu Buchungen am Freitag oder Donnerstag durch­schnitt­lich um 20 Prozent geringer.

Auch vergli­chen mit Mitt­woch (19 Prozent), Dienstag (18 Prozent) und Montag (14 Prozent) war der Sonntag der bessere Tag zum Buchen. Nur gegen­über Samstag war das Einspar­poten­zial mit durch­schnitt­lich fünf Prozent eher über­sicht­lich, wie aus den Analy­sedaten hervor­geht.

Sonntag abheben? Lieber nicht

Flugtickets: Laut einer Analyse ist Sonntag der beste Tag zum Buchen (Symbolbild)

Bild: Image licensed by Ingram Image Doch nicht nur der Tag der Buchung spielt eine Rolle, sondern auch der Tag des Abflugs: Etwas über­raschend bietet hier der Freitag - der Start ins Wochen­ende - im Vergleich zu den anderen Wochen­tagen im Schnitt am meisten Spar­poten­zial.

Und noch eine Erkenntnis: Den Sonntag als Abflugtag sollte man der Analyse zufolge unter Preis­gesichts­punkten eher vermeiden.

Auch der Vorlauf kann ein Faktor sein

Letzt­lich hängt der Flug­preis aber von vielen Faktoren ab. Ein weiterer ist der Vorlauf der Buchung: Früh dran zu sein, ist hier die Devise, ergibt die Analyse. Demnach haben Reisende bei einem Vorlauf von vier Monaten das größte Spar­poten­zial bei den Flug­tickets.

Zur Berech­nung wurden laut Expedia die durch­schnitt­lichen Preise für Hin- und Rück­flug­tickets für Buchungen von inter­natio­nalen Flügen mit Abflugort in Deutsch­land zwischen Januar und August 2023 aus der ARC-Daten­bank heran­gezogen.

Einflüsse beachten - Feri­enzeiten zum Beispiel

Was die Durch­schnitts­betrach­tung nicht abbildet, sind bestimmte Preis­spitzen - etwa zu Feri­enzeiten.

Letzt­lich ist der wich­tigste Spar­tipp: Den Über­blick behalten. Flug­such­maschinen etwa haben eine Kalen­der­über­sicht, auf der man die Flug­preise für bestimmte Stre­cken im Wochen- oder Monats­ver­lauf über­bli­cken und die güns­tigsten Flug­tage heraus­finden kann.

Ein weiterer Rat: Falls man von einer Such­maschine oder einem Vergleichs­portal nicht ohnehin auf die Webseite der Airline geleitet wird - in jedem Fall prüfen, wie viel die Flüge kosten, wenn man sie direkt bei der Flug­gesell­schaft bucht. Das ist häufig güns­tiger als bei einer Buchung über ein Online-Vergleichs­portal.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: SiO Sim in drei Netzen: Reise-Tarif für 30 Tage ist da.