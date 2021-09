Galaxy Z Flip 3 5G mit All-Net-Flat günstig bei Media-Saturn

Das Galaxy Z Flip 3 5G ist das güns­tigste Foldable des Jahres, noch erschwing­licher wird es dank attrak­tiver Tarife bei Media Markt und Saturn. Wenn Sie viel im mobilen Internet unter­wegs sind, bietet sich der mobilcom-debitel green LTE 30 GB an. Für 41,99 Euro monat­lich gibt es im Telekom-Netz namens­gebend ein High-Speed-Surf-Kontin­gent von 30 GB. Für das Falt-Smart­phone werden einmalig 29 Euro berechnet. Noch span­nender ist das Angebot des Galaxy Z Flip 3 5G mit dem green LTE 10 GB. Rech­nerisch machen Sie einen kleinen Gewinn.

Galaxy Z Flip 3 5G mit 30 GB All-Net-Flat

Mit Tarif bei Media-Saturn: Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung

Samsung Z Flip3 5G Datenblatt

Test

[ Tarif-Deals ]

] Vorbestellungen

Erfahrungsbericht

Samsungs Klapp­handy mit bieg­samem Bild­schirm mutet futu­ris­tisch an und erfreut sich aufgrund vergleichs­weise geringer Anschaf­fungs­kosten großer Beliebt­heit. Wenn Ihnen das Foldable gefällt und ohnehin ein neuer Vertrag her soll, könnte ein aktu­eller Media-Markt-Deal gelegen kommen. Der green LTE 30 GB hat ein groß­zügiges Daten­kon­tin­gent mit bis zu 50 MBit/s und eine All-Net-Flat­rate für Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze. Ferner sind EU-Roaming und eine freenet-Hotspot-Flat inklu­diert. Media-Markt-Deal des Flip 3

Media Markt Monat­lich fallen 41,99 Euro an, was nach der zwei­jäh­rigen Mindest­lauf­zeit einer Summe von 1007,76 Euro entspricht. Hierzu gesellen sich 29 Euro Gerä­tepreis und 39,99 Euro Anschluss­gebühr. Insge­samt zahlen Sie 1076,75 Euro. Rechnet man den derzeit güns­tigsten Preis für das Galaxy Z Flip 3 5G (128 GB) in Höhe von 819,90 Euro gegen, bleiben 256,85 Euro an reinen Tarif­kosten übrig. Sie zahlen also rech­nerisch 10,70 Euro pro Monat für den green LTE 30 GB. Versand­kosten fallen keine an.

Galaxy Z Flip 3 5G mit 10 GB All-Net-Flat

Wenn Ihnen 10 GB monat­lich zusammen mit dem Samsung-Foldable genügen, kommen Sie noch­mals deut­lich güns­tiger davon. Saturn hat den im Voda­fone-Netz reali­sierten green LTE 10 GB Rabatt samt Galaxy Z Flip 3 5G 128 GB im Angebot. Zunächst mag die einma­lige Handy-Zuzah­lung in Höhe von 299 Euro teuer klingen, im Endef­fekt ist der Deal aber fair. So beträgt die monat­liche Grund­gebühr ledig­lich 19,99 Euro, Tele­fonate in alle deut­schen Netze, EU-Roaming und die freenet-Hotspot-Flat sind an Bord. Saturn-Deal des Flip 3

Saturn Ledig­lich SMS schlagen mit 19 Cent je Einheit zu Buche, im Messenger-Zeit­alter findet der Kurz­nach­rich­ten­dienst aber ohnehin kaum Verwen­dung. Die maxi­male Surf-Geschwin­dig­keit beträgt auch bei diesem Tarif 50 MBit/s. In den zwei Jahren Vertrags­lauf­zeit zahlen Sie 479,76 Euro an Grund­gebühr, zuzüg­lich Gerä­tepreis und 39,99 Euro Anschluss­gebühr fallen insge­samt 818,75 Euro an. Somit wandern im Vergleich zum Einzel­kauf des Galaxy Z Flip 3 5G 1,15 Euro ins Spar­schwein. Versand­kosten entfallen.

Eine Alter­native zum Samsung-Flagg­schiff könnte das jetzt erhält­liche iPhone 13 sein.