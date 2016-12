mobilcom-debitel o2 Comfort Allnet für 6,99 Euro statt 19,99 Euro

Tarif-Schnäppchen bei Amazon Manche Händler für Mobilfunktarife werben aggressiv für ihre rabattierten Mobilfunk-Tarif-Angebote, für andere braucht man eine gute Spürnase. Die teltarif.de-Tarifexperten haben bei Amazon und anderen Händlern vergünstigte Tarife entdeckt und präsentieren eine kleine Auswahl davon.

Bei allen Offerten sollte man darauf achten, dass sich hinter dem Link tatsächlich noch das beschriebene Angebot befindet. Manche Händler verwenden nämlich mitunter auch die URL eines beendeten Angebots, um darüber eine Offerte mit schlechteren Konditionen zu platzieren. Außerdem sollte man stets prüfen, ob man sich für zwei Jahre an einen Anbieter binden möchte oder ob es nicht vergleichbare Prepaid-Tarife gibt. Für den direkten Vergleich empfiehlt es sich stets, den Tarifrechner von teltarif.de zu konsultieren.

Günstiger: comfort Allnet im o2-Netz von mobilcom-debitel

Bei Amazon gibt es momentan den comfort Allnet im o2-Netz von mobilcom-debitel zu einem deutlich günstigeren Preis. Regulär kostet der Tarif 19,99 Euro Grundgebühr. Wer den Tarif bei Amazon bestellt und sich für zwei Jahre bindet, zahlt dafür in den ersten beiden Jahren nur 6,99 Euro Grundgebühr monatlich. Die einmalige Anschlussgebühr beträgt statt 9,99 Euro nur 2,37 Euro, allerdings kommen Versandkosten hinzu, wenn man nicht den Mindestbestellwert von 29 Euro erreicht oder ein Buch mitbestellt. Der Tarif beinhaltet eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze, 1 GB Datenvolumen und die LTE-Nutzung mit maximal 50 MBit/s. Geliefert wird eine Triple-SIM-Karte in allen drei Formaten.

Derselbe Tarif ist auch rabattiert bei modeo und Sparhandy bestellbar. Durch weitere Rabatte beträgt hier die rechnerische Grundgebühr in den ersten beiden Jahren der Laufzeit nur 5,55 Euro pro Monat. Allerdings wird eine einmalige Anschlussgebühr von teuren 39,99 Euro berechnet, wenn der Kunde nicht daran denkt, eine SMS mit dem Inhalt "AP frei" von der betreffenden SIM-Karte aus an die Kurzwahl 8362 zu senden. Wichtig zu wissen ist auf jeden Fall bei allen Angeboten: Wer den Vertrag nicht rechtzeitig drei Monate vor Ende der Mindestlaufzeit kündigt, zahlt ab dem 25. Monat regulär 19,99 Euro Grundgebühr monatlich.

Surfflats im Vodafone- und Telekom-Netz günstiger

Wer eine mobile Surfflat mit hohem Inklusivvolumen sucht, kann sich die 15-GB-Flat im Vodafone-Netz bei Amazon anschauen. Basis ist die mobilcom-debitel Internet Flat 15 000 (Vodafone). Enthalten sind 15 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz, die (je nach regionaler Verfügbarkeit) per LTE mit bis zu 225 MBit/s genutzt werden können. Regulär kostet der Tarif 39,99 Euro Grundgebühr pro Monat, mobilcom-debitel bietet ihn momentan für 35,99 Euro an. Wer über Amazon bestellt, bezahlt monatlich allerdings nur 29,99 Euro. Über zwei Jahre gerechnet ergibt sich so also eine Ersparnis von 240 Euro. Bei mobilcom-debitel entfällt momentan der Anschlusspreis, bei Amazon werden allerdings einmalig 12,99 Euro statt regulär 39,99 Euro fällig. Auch bei diesem Angebot zahlt der Kunde bei Nichtkündigung ab dem 25. Vertragsmonat die reguläre Grundgebühr von 39,99 Euro.

Die bei mobilcom-debitel angesiedelten Datenflats im Telekom-Netz Internet Flat 3000 und Internet Flat 6000 gibt es momentan ebenfalls bei Händlern wie Amazon, Sparhandy, modeo oder Handyflash vergünstigt, und zwar die 3-GB-Flat für 6,99 Euro (statt 19,99 Euro) und die 6-GB-Flat für 9,99 Euro (statt regulär 29,99 Euro). Auch bei Media Markt und Saturn tauchen diese Tarife mitunter rabattiert auf, meist in Verbindung mit subventionierten Tablets. Doch auch hier sollte man stets ein Auge darauf haben, ob eine Anschlussgebühr anfällt, wie hoch der Preis ab dem 25. Monat ist und ob gegebenenfalls Versandkosten anfallen.

Wie Sie selbst Tarif-Schnäppchen im Internet entdecken können, zeigen wir Ihnen in diesem Ratgeber: Tarif-Deals und Aktionen: So finden Sie den günstigsten Handy-Tarif.