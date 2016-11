Das BSI warnt vor einer gefährlichen Sicherheitslücke im Flashplayer In Adobes Multimediasoftware Flash Player klafft schon wieder eine ernste Sicherheitslücke, die bereits von Onlinekriminellen ausgenutzt wird. Davor warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die Sicherheitsexperten des Bundes raten, die Software bis auf weiteres nicht mehr zu nutzen. Zumindest so lange, bis Adobe ein Update spendiert. Frühestens am 16. Juni (Donnerstag) soll es so weit sein. Der Flash Player steckt als Plug-in in Browsern wie Firefox oder Chrome und kann abgeschaltet werden.

Anleitung für verschiedene Browser