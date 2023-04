Telekom Flagship-Store: Eindrücke aus 1066 Quadratmetern

In Prag (Tsche­chien) gibt es einen Telekom Flagship-Store mit 836 Quadrat­metern, und in Hamburg sind es 1066 Quadrat­meter gemie­tete Fläche. Zahlen, die am Rande der Eröff­nungs­feier in der Spitalerstr. 3 in Hamburg bekannt wurden. Wo zuletzt ein Pop-Up-Store zu Hause war, waren vorher tren­dige Klamotten verkauft worden, und davor nutzte diese Fläche der ins Schlin­gern gera­tene Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzern. Hamburger Urein­wohner erin­nern sich an "Brink­mann", der unweit dieses Stand­ortes weiße und braune Ware (Elek­tro­geräte für Küche, Bad und Wohn­zimmer) verkauft hatte. Jetzt findet sich vor Ort Tele­kom­muni­kation und alles was dazu gehört, seit wenigen Tagen für die Öffent­lich­keit geöffnet.

Gegen den Trend: Telekom eröffnet Läden für die Menschen

Innenbegrünung mit automatischer Bewässerung an der Decke.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Überall werden Läden geschlossen, aktu­ellstes Beispiel die Galeria Karstadt-Kaufhof. Die Telekom mache genau und ganz bewusst mit ihrem Flagship-Store in Hamburg das Gegen­teil, betonte der Verkaufs- und Service Chef der Telekom Deutsch­land, Dr. Ferri Abol­hassan. Gegen­über den Fach­besu­chern erläu­terte er noch­mals die acht verschie­denen Vertriebs- und Kontakt­kanäle der Telekom, wodurch das Unter­nehmen rund um die Uhr ("24/7") erreichbar sei.

Über acht Kanäle erreichbar

Die bekann­teste Möglich­keit, die Telekom zu errei­chen, dürfte die Hotline 0800-3301000 (intern "1000" oder "inbound" genannt) sein. Daneben gibt es auch "outbound", d.h. Call­center rufen im Auftrag der Telekom bei den Kunden an, sofern diese zuvor explizit zuge­stimmt haben, etwa durch ein Häkchen auf dem Kunden­auf­trag oder die Teil­nahme an einem Gewinn­spiel im Internet.

Dann gibt es drit­tens die "Remote Technik". Hier rufen die Kunden an, die ein tech­nisches Problem haben, das gelöst werden soll. Es folgt vier­tens der Telekom-Außen­dienst, d.h. die Tech­niker und Tech­nike­rinnen, die dann raus zum Kunden fahren und vor Ort nach dem Rechten sehen, warum der Anschluss nicht mehr funk­tio­niert.

Kanal fünf sind die Telekom-eigenen Shops wovon es in Deutsch­land 400 gibt, gefolgt vom 180 "Part­ner­agen­turen", die nur Telekom im Programm haben, und der Fach­handel (Kanal sechs) bei dem oft auch Konkur­renz-Ange­bote zu finden sind.

Emotional: Door to Door

Ein emotio­nales Thema ist der "D2D"-Vertrieb (D2D = Door to Door, die Verkäufer an der Haustür). Hier wird Abol­hassan deut­lich: "Wenn wir Milli­arden für schnelle Glas­faser in der Erde vergraben, können wir nicht warten, bis die Kunden irgend­wann eine Glas­faser bestellen, das würde 40 Jahre dauern. Die Zahl der Beschwerden liege aber im "unter einem Promille"-Bereich.

Gleich­wohl ist Abol­hassan für Hinweise, wenn etwas schief geht, dankbar. Je genauer (Datum, Uhrzeit, Ort, Name des Vertre­ters und möglichst auch die VO-Nummer vom Ausweis) diese Hinweise sind, desto besser kann Abhilfe geschaffen werden.

Und schluss­end­lich bleibt der Kanal "Online", wo die Kunden in Ruhe auswählen und dann bestellen können.

14 Tage Rück­tritts­recht

Die Telekom bietet auf allen Kanälen (auch im Shop) ein 14-tägiges Rück­tritts­recht an. Nach jedem Auftrag wird der Kunde per E-Mail sehr detail­liert darüber infor­miert, was er oder sie soeben bestellt hat.

Neues Design: Sieben Monate Bauzeit

Karin Kranz (links) zeichnet für das Shop-Design verantwortlich.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Zurück zum Shop: Dessen Design hat wie zuvor in Stutt­gart oder Köln die Telekom-Mana­gerin Karin Kranz entworfen. Etwa sieben Monate hatte es gedauert, von der Über­gabe der Schlüssel zum Gebäude bis zur fertigen Eröff­nung, um die beiden Stock­werke umzu­bauen, und es sind viele nette Details. Etwa eine Innen­begrü­nung, die über eine ausge­tüf­telte Versor­gung auto­matisch mit Wasser versorgt wird und für ein gutes Klima sorgt.

Eigene Bereiche für Apple, Samsung, Xiaomi und die umweltfreundlichen Produkte

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Im Erdge­schoss gibt es Ecken für verschie­dene Hersteller, etwa die iPhones, Uhren oder Tablets von Apple. Wer nun die Idee hätte, diese Geräte mal eben "so" mitzu­nehmen, wird wenig Freude haben. Gemeinsam mit Apple wurde ein System entwi­ckelt, dass die Geräte außer­halb des Ladens auto­matisch den Geist aufgeben, wenn sie nicht nach erfolg­rei­chem Kauf explizit frei­geschaltet wurden. Auf den Geräten ist eine App aufge­spielt, die den Kunden über das Gerät infor­miert, und auch zu verschie­denen Versionen Preise nennt, wahl­weise mit oder ohne Mobil­funk­ver­trag.

Eine andere Ecke ist Samsung oder Xiaomi vorbe­halten, und auch das "haus­eigene" T-Phone liegt zum Auspro­bieren bereit.

Das obere Stock­werk

Angebote für Geschäftskunden im zweiten Stock.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Im oberen Stock­werk befinden sich verschie­dene Lounges. Einmal für Kinder, die sich über Kopf­hörer Videos und Spiele anschauen können, während die Eltern sich beraten lassen, eine Elsa-Figur aus dem Disney-Film "Frozen" steht für Selfies bereit, und in der MagentaTV Lounge wird gezeigt, wie Fernseh-Moni­tore, MagentaTV Receiver, Router und Smart Home zusammen passen könnten.

In der Sound-Lounge

In der Teufel Soundlounge (zweiter Stock)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de In einem abge­trennten Glas­raum führt der Hersteller Teufel verschie­dene Sound­bars vor. Die Laut­spre­cher liegen am Boden (Subwoofer), stehen auf mitt­lerer Höhe oder hängen für Special Effects an der Decke, und man kann schon für einen mitt­leren drei­stel­ligen Betrag in das Sound­erlebnis einsteigen, versi­chert der Berater.

Um die Ecke wird es dann profes­sio­nell: An einer Theke werden Busi­ness-Produkte von Cisco (Router), Enreach (IP-Tele­fon­anlagen) oder Micro­soft (Office, Teams etc.) vorge­führt und näher erklärt. Gegen­über kann an einem Remote-Arbeits­platz probe­gesessen werden. Das Deutsch­land-LAN versorgt den selbst­stän­digen Klein­unter­nehmer mit Internet, Telefon und allem, was dazu gehört.

Nebenan können sich die Kunden bei einer Tasse Kaffee weiter austau­schen, und ein abtrenn­barer Konfe­renz­raum steht für Meetings oder Events bereit. Und Events soll es regel­mäßig geben.

Eröff­nungs­woche mit Live-Musik und Spielen

Handy defekt? Hinten links gibt es Service im Shop.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Eröff­nungs­woche steht auch im Zeichen von Live-Musik mit 360-Grad-Fotos, Gewinn­spielen, gemein­samen Kunst­werken, und am Freitag (21.04., 18.00 Uhr) noch ein Sofa­kon­zert mit Malou, einer Künst­lerin aus Hamburg mit hawai­iani­schen Wurzeln.

Was bei der Eröff­nung passiert ist, lesen Sie hier.