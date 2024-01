Amazon stellt eigene "Chromecast"-Lösung vor

Amazon stellt Matter Casting vor

Amazon will Besit­zern von Fire-TV-Geräten eine komfor­table Lösung anbieten, um Inhalte vom Smart­phone oder Tablet auf dem Fern­seher wieder­zugeben. Der Dienst nennt sich Matter Casting und verfolgt einen ähnli­chen Ansatz wie Google mit seinem Chro­mecast-Service oder Apple mit AirPlay. Aller­dings hat die Sache einen Haken: Die App-Anbieter müssen Matter Casting imple­men­tieren. Es dürfte ein länger­fris­tiger Prozess sein, bis die wich­tigsten Dienste an Bord sind. Ange­kün­digt wurde Matter Casting im Rahmen der Multi­media-Messe CES, die in dieser Woche in Las Vegas statt­findet. Amazon setze auf offene Tech­nolo­gie­stan­dards, um Kunden mehr Auswahl bei den Geräten und Diensten zu bieten, die sie zuhause nutzen. Matter Casting soll neben den Fire-TV-Geräten auch auf dem Echo Show 15 laufen. Tech­nisch ist der Dienst bereits verfügbar.

So kann Matter Casting schon genutzt werden

Aktuell kann der Service nur für eine einzige App genutzt werden. Diese kommt - wenig über­raschend - von Amazon selbst. Wer Prime Video vom iPhone oder iPad bzw. von Smart­phones und Tablets mit Android-Betriebs­sys­temen auf einen Echo Show 15 "beamen" will, kann das schon heute tun. In den kommenden Monaten sollen kompa­tible Fire-TV-Geräte im Rahmen von Soft­ware-Updates für Matter Casting frei­geschaltet werden.

Nicht verraten hat Amazon, welche Fire TVs mit dem neuen Dienst kompa­tibel sind. Denkbar wäre, dass das vor allem bei älteren Strea­ming-Sticks nicht der Fall ist. Der Platt­form-Betreiber hat darüber hinaus ange­kün­digt, mit Inhalte-Anbie­tern zusam­men­zuar­beiten, um das Angebot an Matter-Casting-fähigen Services im Laufe des Jahres auszu­bauen.

Erster Inhalte-Anbieter bereits bekannt

Als einzigen Koope­rati­ons­partner nannte Amazon bislang das ZDF, das demnach offenbar seine Media­thek-App mit Matter Casting kompa­tibel machen will. Dabei liegt die Vermu­tung nahe, dass andere TV-Veran­stalter nach­ziehen werden, wenn der erste Veran­stalter an Bord ist. Schließ­lich ist die Fire-TV-Platt­form eine durchaus rele­vante Größe im Strea­ming-Markt.

Neben Sticks und Set-Top-Boxen arbeitet Amazon mitt­ler­weile verstärkt auch mit Smart-TV-Herstel­lern zusammen, um Fire-TV direkt in die Fern­seher zu bringen. So verkün­dete der Inter­net­kon­zern als weitere Neuig­keit auf der CES eine Koope­ration mit Pana­sonic, das Fire TV in seine neuen Smart-TV-Geräte inte­grieren werde.

