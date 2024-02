Amazon verabschiedet sich von Android

Schon vor einigen Monaten gab es Hinweise darauf, dass Amazon ein neues Betriebs­system für seine Smart Speaker und Strea­ming-Geräte plant. Die neue Firm­ware soll die Bezeich­nung Vega OS tragen und das auf Android basie­rende Fire OS ersetzen. Das Online­magazin AFTV News berichtet nun über eine mitt­ler­weile nicht mehr aufruf­bare Stel­len­aus­schrei­bung, die den Firm­ware-Wechsel bestä­tigen soll.

Wie auch aus einer bei Archive.org gesi­cherten Kopie der Stel­len­anzeige hervor­geht, ist Amazon auf der Suche nach einem Soft­ware-Entwickler für die Fire-TV-Platt­form. Eine wesent­liche Aufgabe des neuen Mitar­bei­ters sei es, Funk­tionen für Fire TV zu program­mieren - auch im Zusam­men­hang mit dem Über­gang von Amazon auf eine neue Soft­ware-Basis. Amazon plant neues Betriebssystem

Foto: dpa Während der Name Vega OS in der Stel­len­aus­schrei­bung nicht erwähnt wird, hieß es in dem ersten Bericht über Amazons neues Betriebs­system, dass es das Soft­ware-Frame­work React Native verwenden würde. Diese Bezeich­nung findet sich auch in der Stel­len­anzeige, die in jedem Fall bestä­tigt, dass sich Amazon von Android verab­schieden will - zumin­dest für neue Geräte.

Wie geht es mit bishe­rigen Fire TVs weiter?

Die Umstel­lung von bereits veröf­fent­lichten Fire-TV-Sticks, -Set-Top-Boxen und Fern­sehern auf die neue Platt­form ist unwahr­schein­lich. Kunden müssen auf abseh­bare Zeit wohl nicht damit rechnen, ihre Strea­ming-Geräte ausmus­tern zu müssen. Amazon pflegt seine Hard­ware in der Regel sehr lange. Abzu­warten bleibt aller­dings, welche App-Anbieter wie lange zwei­gleisig arbeiten und Soft­ware sowohl für Fire OS als auch für Vega OS bereit­stellen.

Darüber hinaus ist es wahr­schein­lich, dass das Sideloa­ding von Apps, die eigent­lich gar nicht für Fire TVs program­miert wurden, auf der neuen Soft­ware-Platt­form für die Amazon-Geräte nicht mehr möglich sein wird. App-Entwickler haben mögli­cher­weise auch mehr Aufwand mit der Anpas­sung ihrer Anwen­dungen für das neue Fire-TV-Betriebs­system.

In den vergan­genen Monaten musste Amazon viel Kritik einste­cken - einer­seits aufgrund immer aggres­siverer Werbung auf dem Fire TV, ande­rer­seits aufgrund der ab dem kommenden Montag auch in Deutsch­land ausge­spielten Unter­bre­cher-Werbung bei Prime Video.