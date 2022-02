Update für Fire TV: Hinzufügen von Sendern bei Live-TV

Amazon hat eine kleine, aber nütz­liche Funk­tion für das Live-TV seines Fire TV ausge­rollt. Ab sofort können Anwender selbst Sender in der Sender­liste hinzu­fügen. Ein entspre­chender Menü­punkt wurde in den Optionen ergänzt. Es lassen sich sämt­liche Live-TV-Inhalte von instal­lierten, kompa­tiblen Apps und Diensten auswählen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um kosten­pflich­tige Services mit Abon­nement oder kosten­lose handelt. So ist eine perso­nali­sierte Programm­über­sicht für IPTV-Ange­bote möglich. Wir konnten das Feature bereits auspro­bieren.

Komfor­tableres Live-TV über Fire TV

Fire TV: Sender lassen sich nun hinzufügen

Andre Reinhardt Die Fire-TV-Platt­form von Amazon dient nicht nur als Zuhause für Strea­ming-Platt­formen wie Netflix, Prime Video und Disney+. Das tradi­tio­nelle Fern­seh­pro­gramm kommt eben­falls nicht zu kurz. So sind beispiels­weise die öffent­lich-recht­lichen Sender wie ARD, ZDF, 3Sat und Phoenix Bestand­teil des Prime-Abon­nements. Wiederum lassen sich die privaten Anbieter wie die RTL-Gruppe und ProSiebenSat.1-Gruppe per Apps wie waipu.tv auf einen Strea­ming-Stick oder Smart-TV mit Fire-OS-Betriebs­system holen. Schmerz­lich vermisst wurde bislang die Möglich­keit, der Sender­liste neue Inhalte hinzu­fügen. Die Senderliste des Fire TV

Andre Reinhardt Wie Android Police berichtet, hat Amazon endlich eine derar­tige Funk­tion ergänzt. Je nachdem über welchen Fire-TV-Stick oder -Fern­seher Sie verfügen, ändert sich die Verwen­dung der Option. Neuere Fire-TV-Sticks besitzen eine dedi­zierte Taste zum Aufrufen des Live-TV. Bei älteren Modellen muss Live-TV über die dazu­gehö­rige Kachel im Haupt­menü aufge­rufen werden. Mit der Menü-Taste der Fern­bedie­nung gelangen Sie schließ­lich zu den Optionen, inklu­sive dem neuen Eintrag „Sender hinzu­fügen“. Wird dieser Menü­punkt ange­klickt, erfolgt eine Weiter­lei­tung zu den passenden Apps.

Feature ist auch in Deutsch­land gestartet

Das Auswahlmenü für Live-Sender

Andre Reinhardt Gute Nach­richten gibt es für deut­sche Nutzer von Fire TV, denn wir haben das Update bereits auf unserem Exem­plar vorge­funden. Entspre­chend sollte auch bei Ihnen die Erwei­terung zur Verfü­gung stehen. Selbst aktiv werden müssen Sie nicht, die Aktua­lisie­rung findet auto­matisch statt. Beson­ders löblich ist der Support für ältere Fire-TV-Sticks. Wir testeten das Hinzu­fügen von Sendern mit einem Modell der zweiten Gene­ration. Dieses Produkt stammt aus dem Jahr 2016.

