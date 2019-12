Fire TV Stick (4K): Aktuell bis zu 25 Euro günstiger

Weniger als eine Woche vor Heilig­abend locken Amazon und Media-Saturn nochmal mit einer Rabatt­aktion der Fire-TV-Sticks. Die Strea­ming-Produkte kosten momentan in der Stan­dard­ausfüh­rung 24,99 Euro und in der 4K-Fassung 34,99 Euro. Im Vergleich zur UVP in Höhe von 39,99 Euro des Fire TV Stick sparen Sie somit 15 Euro und hinsicht­lich des Fire TV Stick 4K (UVP: 59,99 Euro) sogar 25 Euro. Die Offerten sind bei allen rabat­tierenden Anbie­tern auf Lager und sollten, eine zeit­nahe Bestel­lung voraus­gesetzt, vor Weih­nachten beim Kunden eintreffen.

Ein Multi­media-Dongle als preis­wertes Weih­nachts­geschenk



Der Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick: Unter­schiede bei den Anbie­tern

Die Fire-TV-Sticks rüsten unkom­pliziert jeden Fern­seher mit HDMI-Schnitt­stelle zum Smart-TV auf. Auch als Upgrade rudi­mentär ausge­stat­teter Smart-TVs und zur Einbin­dung in ein Alexa-Ökosystem empfiehlt sich der kleine Barren. Je nachdem, ob es bei Ihnen bezie­hungs­weise der zu beschen­kenden Person ein Fern­sehgerät mit HD / Full HD oder 4K gibt, vari­iert das empfoh­lene Fire-TV-Modell. Der Fire TV Stick schlägt vorüber­gehend mit 24,99 Euro (38 Prozent Rabatt) zu Buche und deckt die Auflö­sungen 720p und 1080p ab. Die Ultra-HD-fähige Vari­ante Fire TV Stick 4K bittet momentan mit 34,99 Euro (42 Prozent Rabatt) zur Kasse. Die Preise der Produkte sind iden­tisch, egal ob Sie bei Amazon, Media Markt oder Saturn bestellen.



Der Fire TV Stick

Trotz derselben Arti­kelpreise gibt es Details, die sich bei den zuvor genannten Händ­lern unter­scheiden. So entfallen die Versand­gebühren bei einer Bestel­lung über Amazon für beide Fire-TV-Sticks, unab­hängig davon, ob Sie Prime-Kunde sind oder nicht. Bei Media Markt wird nur der Fire TV Stick ohne Liefer­pauschale offe­riert, beim Fire TV Stick 4K werden 1,99 Euro fällig. Saturn verlangt seiner­seits sowohl bei der 4K-Ausgabe als auch bei der Full-HD-Vari­ante 1,99 Euro Versand­gebühr.

Bei Amazon gibt es auf Wunsch 3 Monate waipu.tv gratis dazu, bei Media Markt und Saturn hingegen 2 Monate Zattoo Ulti­mate. Mit beiden Diensten lässt sich das Fern­sehpro­gramm über das Internet verfolgen. Wenn Sie keine weiteren Gebühren wollen, müssen Sie das Abon­nement recht­zeitig vor Ablauf der Probe­zeit kündigen.

