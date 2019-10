Amazon Fire TV: Ab sofort auch mit Apple-TV-App

Wie Amazon meldet, können ab sofort Fire-TV-Kunden in Deutsch­land die Apple-TV-App auf ihren Geräten nutzen. Damit sehen sie auf ihrem Fire TV erst­mals Filme, Serien und Chan­nels, die sie bei Apple kaufen.

Ab 1. November auch mit Apple TV+

Auf dem Fire TV Stick 4k läuft ab sofort auch Apple TV-App. Ab dem 1. November wird zudem Apple TV+ über die Apple-TV-App auf Fire TV verfügbar sein. Apple TV+ umfasst ein Line-up an exklusiv produ­zierten Serien, Filmen und Doku­menta­tionen, darunter The Morning Show, Dick­inson, See, For All Mankind und Die Elefan­tenmutter. Der Konzern verspricht, monat­lich neue Inhalte dem Angebot hinzu­zufügen.

Alexa kennt auch Apple-Inhalte

Über die Alexa-Sprach­fern­bedie­nung, die jedem neueren Fire TV beiliegt, oder ein Echo-Gerät, das zur Fern­feld-Sprach­steue­rung mit dem Fire TV verbunden ist, kann die Wieder­gabe von Serien oder -filmen gestartet oder nach neuen Programm­ange­boten gesucht werden.

Ab dem 1. November lassen sich mit Alexa auch gezielt Inhalte starten, etwa mit dem Befehl „Alexa, spiele Dick­inson“. Ist man noch unschlüssig, kann man die Sprachas­sistentin eine Vorauswahl treffen lassen, etwa mit dem Befehl “Alexa, suche Dramen”.

Zuerst nur für Fire TV Sticks

Die Apple-TV-App ist ab heute für Fire TV Stick (2. Genera­tion) und Fire TV Stick 4K in Deutsch­land verfügbar. Sie wird noch dieses Jahr auch für Fire TV Cube, Fire TV (3. Genera­tion) und die "Nebula Soundbar – Fire TV Edition" kommen und im Früh­jahr auch auf Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein.

Apple TV+ als Zugabe für ein Gerät

Mit Apple TV+ will der Konzern Netflix ins Visier nehmen, vor allem auch über den Preis. Grund­sätz­lich kann Apple TV+ eine Woche lang kostenlos getestet werden. Danach werden 4,99 Euro pro Monat berechnet. Wer ein iPhone, iPad, Apple TV, einen iPod touch oder Mac kauft, bekommt Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos. Zudem haben über die Fami­lien­frei­gabe bis zu sechs Fami­lien­mitglieder Zugriff auf den Abo-Dienst, ohne dass dafür zusätz­liche Kosten anfallen.

Mehr Infor­mationen über den Strea­ming-Dienst lesen Sie in einem weiteren Beitrag.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)