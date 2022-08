Broker-App Finanzen.net Zero im Test

Wer einen Lebens­abend ohne finan­zielle Sorgen plant, kommt nicht um Aktien herum. Manche Apps machen den Einstieg in die Börsen­welt für Neulinge einfach und günstig. Wir haben uns Finanzen.net Zero im Test näher ange­schaut.

Finanzen.net Zero bietet eine übersichtliche App

Screenshot: Björn König Ein Akti­endepot ist heute prak­tisch unab­dingbar, wenn man mit der Rente noch eini­ger­maßen komfor­tabel über die Runden kommen will. Doch was lässt sich nun mit dieser Erkenntnis anfangen? Damit der Einstieg in die Welt der Wert­papiere nicht zum Fiasko wird, braucht es güns­tige und einfache Möglich­keiten zu inves­tieren. Einige Neobroker wie Trade Repu­blic oder Scalable Capital richten sich mit ihren Apps speziell an Börsen­ein­steiger. Wir haben uns mit Finanzen.net Zero ein solches Angebot näher ange­schaut.

Die Regis­trie­rung

Finanzen.net Zero bietet eine übersichtliche App

Screenshot: Björn König Die Finanzen.net Zero-App findet sich sowohl bei Apple als auch im Google Play Store. Für die Zwei-Faktor-Authen­tifi­zie­rung muss man aller­dings im Gegen­satz zu Trade Repu­blic und Scalable Capital noch eine zweite Secure TAN-App herun­ter­laden. Diese ist später für die Legi­timie­rung von Aufträgen erfor­der­lich und wird mit dem hinter­legten Smart­phone gekop­pelt. Wie bei einem regu­lären Bank­konto erfolgt auch bei Brokern zunächst ein Video- oder Post­ident.

Relativ schnell geht es mit letz­terer Vari­ante, dazu nutzt Finanzen.net Zero den Iden­tifi­kati­ons­ser­vice der Deut­schen Post. Die eigent­liche Depo­ter­öff­nung dauerte in unserem Test anschlie­ßend rund zwei Tage. Das lag aller­dings nicht an Finanzen.net, sondern am zustän­digen Bank­dienst­leister. Verrech­nungs­konten des Neobro­kers liegen nämlich bei der Baader Bank in München, von dort kam schließ­lich auch die Bestä­tigung zur Depo­ter­öff­nung.

Was kann die App?

Ein großer Vorteil am Zero-Broker ist die aufge­räumte App-Benut­zer­ober­fläche. Hier finden sich gerade auch Anfänger sehr schnell zurecht. Im Menüber­eich "Depot" gibt es eine Über­sicht zu allen vorhan­denen Wert­papier­posi­tionen. Daneben finden sich offene, bereits ausge­führte und gestri­chene Orders. In der Watch­list kann man schließ­lich Aktien aufnehmen und deren Kurs­ver­läufe beob­achten. Beson­ders inter­essant ist schließ­lich die Frage, wie schnell eine Order einge­geben und ausge­führt wird.

Dies gestaltet sich in der App beson­ders einfach: Hierzu gibt man unter Order und "Order plat­zieren" in der Adress­zeile nur den Namen des Wert­papiers, die Wert­papier­kenn­nummer oder ISIN ein. Im folgenden Über­sichts­menü zur Aktie gibt es dann nur die beiden Optionen "Kaufen" und "Verkaufen". Anschlie­ßend ist noch die Anzahl der gewünschten Aktien und ein Preis­limit zu setzen (beispiels­weise soll die Aktie nicht zu einem Preis höher als 25 Euro gekauft werden).

Prak­tische Zusatz­daten

Durch die Zusam­men­arbeit mit Finanzen.net kann der Broker auf zahl­reiche Hinter­grund­infor­mationen und Funda­men­tal­daten über alle gelis­teten Wert­papiere und Index­fonds zurück­greifen. So finden sich in Detail­angaben neben Markt­kapi­tali­sie­rung und Divi­den­den­ren­dite zum Beispiel auch eher unty­pische Infor­mationen zum Streu­besitz­anteil und Vola­tilität. Möchte man nicht selbst inves­tieren, kann die App dies außerdem auto­mati­sieren.

Hierzu wech­selt man einfach in den Bereich "Spar­pläne". Diese lassen sich monat­lich einfach per Guthaben aus dem Verrech­nungs­konto besparen. Wichtig zu wissen: Dies ist jedoch nicht direkt vom Giro­konto möglich, das Geld muss vorher vom Giro­konto auf das zuge­hörige Broker-Verrech­nungs­konto über­wiesen werden. Insge­samt hinter­lässt die App einen posi­tiven Eindruck, vor allem im Bereich Nutzer­freund­lich­keit und güns­tige Handels­preise hat Finanzen.net Zero die Nase vorn. Im Gegen­satz zu Mitbe­wer­bern fällt grund­sätz­lich keine monat­liche Grund­gebühr an.

