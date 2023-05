Final Cut Pro und Logic Pro auf Apple iPad: Alle Details

Logic Pro auf dem iPad

Bild: Apple Apple legt fürs iPad ange­passte Versionen seiner Video­schnitt-Anwen­dung Final Cut Pro und seiner Musik-Soft­ware Logic Pro auf. Für beide Apps verspricht das Unter­nehmen eine komplett über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche, die den Möglich­keiten der intui­tiven Multi­touch-Bedie­nung von Tablets Rech­nung trägt.

Dazu gehört in Final Cut Pro etwa ein neues, virtu­elles Drehrad (Jog Wheel), mit dem man zum einzel­bild­genauen Bear­beiten durch die Time­line navi­gieren kann. Oder auch die neue Live-Drawing-Funk­tion, die es erlaubt, mit dem Apple Pencil direkt über Video­inhalte zu zeichnen oder zu schreiben.

Und via Pro-Kame­ramodus nimmt man bei Bedarf direkt mit der Tablet-Kamera Videos im Hoch- oder Quer­format auf. Dabei lassen sich Schärfe, Belich­tung und Weiß­abgleich direkt manuell steuern.

Sound Browser zum Expe­rimen­tieren

Bild: Apple In Logic Pro lassen sich nicht nur bestehende Aufnahmen und Tonspuren mischen. Die App liefert auch per Multi­touch bedien­bare Soft­ware-Instru­mente, Effekte, Beat-Maschinen oder Synthe­sizer, auch zum Bear­beiten von Samples. Dazu gesellt sich ein voll­wer­tiger Mixer mit Channel-Strips, Laut­stärke-Fader und Co.

Alle verfüg­baren Instru­mente, Patches, Presets, Samples oder Loops zeigt Logic Pro an einem neuen zentralen Ort an, dem soge­nannten Sound Browser. Prak­tisch und zeit­spa­rend: Jeder Sound kann zum vorab Anhören per Finger­tipp abge­spielt werden, bevor man ihn in ein Projekt lädt.

Mit den iPad-Mikro­fonen kann Logic Pro bei Bedarf natür­lich auch Stimmen oder Instru­mente aufnehmen. Im iPad Pro stecken sogar gleich fünf Mikro­fone in Studio­qua­lität.

Prozessor muss neu genug sein

Die Veröf­fent­lichungen der beiden Apps plant Apple für den 23. Mai. Sie kosten im Abo jeweils fünf Euro monat­lich oder 49 Euro im Jahr und laufen ab iPadOS 16.4 aufwärts. Tech­nisch erfor­dert Final Cut Pro mindes­tens einen M1-Prozessor im iPad, Logic Pro mindes­tens einen A12-Bionic-Prozessor.

