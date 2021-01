Filme und Serien: Diese Pay-TV-Pakete lohnen sich

Kelly Reilly und Kevin Costner in "Yellowstone" auf Sony AXN

Foto: Paramount Television Amazon und Netflix haben beim Strea­ming einen großen Vorteil: Sie bieten eine große Auswahl an hoch­karä­tigen Block­bus­tern ohne feste Sende­zeiten. Viele Zuschauer hingegen möchten sich gerne von guten Filmen und Serien berie­seln lassen, ohne selbst durch den Katalog der Strea­min­gan­bieter zu stöbern. Gerade deshalb sind lineare Pay-TV-Sender nach wie vor sehr beliebt. Doch bei welchen Anbie­tern gibt es viel Holly­wood-TV für wenig Geld? Wir haben uns die inter­essan­testen Pakete einmal näher ange­schaut.

1&1 TV Film & Serie

Kelly Reilly und Kevin Costner in "Yellowstone" auf Sony AXN

Foto: Paramount Television Wer mit seinem DSL-Anschluss ohnehin Kunde bei 1&1 ist, sollte sich das Paket "Film & Serie" des Inter­net­anbie­ters aus Monta­baur viel­leicht etwas genauer anschauen. Zum Preis von 6,99 Euro im Monat bei eben­falls monat­licher Kündi­gungs­option bekommen Cine­asten durchaus einige inter­essante High­lights geboten. Im genannten Paket befinden sich unter anderem alle wich­tigen US-Studio­sender. Dazu gehören FOX, 13th Street, SyFy, Universal TV sowie die drei Warner-Kanäle TNT Serie, TNT Film und TNT Comedy.

Beson­ders lohnt sich das Zusatz­angebot preis­lich, wenn 1&1 TV bereits im Grund­preis des DSL-Anschlusses enthalten ist. Ein entspre­chendes Angebot gab es beispiels­weise im vergan­genen Jahr mit 1&1 "Best of DSL" für 29,99 Euro im Monat mit zwei­jäh­riger Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Einige Wermuts­tropfen gibt es dabei aller­dings: Ohne gebuchte HD-Option sind die Sender nur in SD-Qualität verfügbar, außerdem kann man die Sender nicht unter­wegs, sondern nur am eigenen DSL-Anschluss schauen.

Waipu TV Perfect Plus

Sofern man ein Pay-TV-Paket ohne Bindung an einen spezi­ellen Breit­band­anbieter sucht, bietet sich das Paket "Perfect Plus" von Waipu TV an. Zwar fallen dort mit 12,99 Euro höhere Kosten als bei 1&1 an, jedoch bekommt man auch eine wesent­lich brei­tere Sender­aus­wahl. Insbe­son­dere bei den Film- und Seri­enka­nälen gibt es mehr Programme, zum Beispiel sind Sony AXN, der Sony Channel und Silver­line mit an Bord. Darüber hinaus fallen keine zusätz­lichen Gebühren für weitere Pakete an, da sowohl die öffent­lich-recht­lichen als auch die Privat­sender enthalten sind.

Aller­dings gibt es auch einige Nach­teile: Fans von US-Ware müssen bei Waipu TV zumin­dest aktuell noch auf den FOX Channel verzichten. Hier liefen beispiels­weise in der Vergan­gen­heit Serien wie "The Walking Dead" in Erst­aus­strah­lung. In Gesamt­betrach­tung zählt Perfect Plus aller­dings aktuell zu den Ange­boten, mit dem größten Umfang an linearen Pay-TV-Sendern.

Sky Enter­tain­ment Ticket

Im preis­lichen Mittel­feld liegt das Sky Enter­tain­ment-Ticket für 9,99 Euro. Hier sind Inhalte von FOX, TNT Serie, SyFy, 13th Street und Universal TV an Bord. Als exklu­siven Bonus gibt es den Sender Sky One, auf dem sich eben­falls viele attrak­tive Seri­enin­halte finden. Der Haken sind aber eindeutig die fehlenden linearen Film­kanäle. Wer diese sehen möchte, muss zwangs­läufig zum Enter­tain­ment & Cinema-Ticket greifen. Dann liegt man aller­dings preis­lich bei 14,99 Euro im Monat, womit Sky sich in unserem Vergleich als teuerster Anbieter posi­tio­niert.

Der Mehr­wert sind hier eindeutig alle exklu­siven Inhalte von HBO, für welche Sky in Deutsch­land exklu­sive Ausstrah­lungs­rechte hält. Zahl­reiche High­lights gibt es aber auch außer­halb von Sky. So zum Beispiel die Ridley Scott-Serie "Raised By Wolves" von HBO Max, welche in Deutsch­land bei TNT Serie zu sehen ist. Wer beson­ders viele exklu­sive Erst­aus­strah­lungen sehen möchte, kommt jedoch zumin­dest aktuell nach wie vor nicht um Sky herum.

Fazit

Prin­zipiell sollte man bei der Bestel­lung eines Pay-TV-Pakets zunächst auf die Ange­bote des eigenen Netz­betrei­bers schauen. Oft bieten 1&1, o2, Telekom oder Voda­fone mögli­cher­weise güns­tige Pakete oder Zusatz­abos.

Eines der aktuell umfang­reichsten Pakete mit linearen Pay-TV-Sendern kommt von Waipu TV. Hier muss man derzeit nur noch auf wenige Sender verzichten. Wichtig ist aller­dings vorab genau zu klären, was man sehen möchte. Vor allem für die sehr beliebten HBO-Inhalte gibt es bislang keine Alter­native zu einem Sky-Lauf­zeitabo oder dem Strea­ming-Angebot Sky Ticket.

Auch sollte man vorab unbe­dingt klären, wo und auf welchen Geräten man seine Lieb­lings­serie schauen möchte. Außer­halb des eigenen DSL-Anschlusses kostet es bei manchen Anbie­tern extra oder es wird wie im Falle von 1&1 über­haupt keine Mobil­option ange­boten. Wer darüber hinaus doch hin und wieder mal einen Film on Demand schauen möchte, bekommt unter den hier genannten Anbie­tern übri­gens eben­falls bei Sky das attrak­tivste Angebot. In der Regel sind übri­gens die Strea­ming-Produkte (auch bei Sky) güns­tiger als der klas­sische Empfang über Kabel und Satellit und man muss sich nicht vertrag­lich binden.

Über aktu­elle Serien-Block­buster spra­chen wir mit Roman Karz von FOX Networks.