Fiberdays 2023: Eindrücke von der Glasfasermesse

Die Spezi­almesse Fiber­days, die gestern und heute im Rhein-Main-Kongress-Zentrum in Wies­baden statt­fand, war dieses Jahr mehr als gut besucht. Man merkte das an langen Schlangen am Eingang und vor der Zufahrt des früh "belegten" Park­hauses. Die Branche ist froh, sich langer Pause wieder real zu treffen und sich den über den Glas­faser­ausbau in Deutsch­land auszu­tau­schen. Das Rhein-Main-Kongress-Center in Wiesbaden liegt zentral und ist gut erreichbar, auch mit dem ÖPNV.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de 230 inter­natio­nale Aussteller stellten auf mehr als 10.000 Quadrat­metern ihre neuesten Produkte und Dienst­leis­tungen rund um die echte Glas­faser vor. Im Kongress­pro­gramm disku­tieren Vertreter aus Politik und der Branche, wie die "ambi­tio­nierten Glas­faser­ziele der Bundes­regie­rung" in Zeiten von "Überbau", Fach­kräf­temangel und Infla­tion erreicht werden können.

Wer tiefer einsteigen wollte, konnte in Work­shop- und Semi­nar­pro­gramm alle aktu­ellen Themen rund um die digi­tale Infra­struktur abklap­pern.

Der Überbau: Schlimm oder notwen­diges Übel?

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Das Thema Überbau (Paral­lel­ver­legung durch konkur­rie­rende Anbieter, meist durch die Telekom) war ein Thema in Wies­baden. Es hängt vom Betrachter ab, wie "schlimm" dieser Überbau ange­sehen wird. Das reichte von "Geht absolut gar nicht", bis hin zu "Damit müssen wir leben".

Deut­sche Telekom vor Ort

In Wies­baden vertreten: Die Deut­sche Telekom, die von der übrigen Branche aufmerksam wahr­genommen wird. Bran­chen­ver­treter beklagen im persön­lichen Gespräch, dass die Telekom eine Zeit lang koope­rativer gewesen sei. Jetzt bestehe sie wieder eher auf Mitver­legung oder unbe­leuch­teter Glas­faser, was für die die oft klei­neren Unter­nehmen die Kalku­lation schwierig mache. Die notwen­dige Abstim­mung bei Baumaß­nahmen verzö­gere sich, wobei unklar bleibe, ob das orga­nisa­tori­sche Mängel bei der Telekom oder eine bewusste Stra­tegie zur Ausbrem­sung des Wett­bewerbs sei. Auch die Deutsche Telekom ist Stammgast bei den Fiberdays

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Dazu sei nach wie vor das Problem, dass die Telekom eine andere Groß­han­dels-Schnitt­stelle verwenden möchte, als die beispiels­weise im BREKO zusam­men­geschlos­senen Unter­nehmen. Viele kleine Unter­nehmen sind für die Telekom aufwendig zu admi­nis­trieren, was die Neigung "das machen wir lieber wieder selbst" erhöhe. Verbands-Vertreter würden sich wünschen, dass man die Telekom verstärkt zur Abnahme von Bitstream-Produkten auf Glas­faser­basis der Mitbe­werber "moti­vieren" könnte. Doch die Politik erhob hier schnell Einspruch: Weder EU- noch Kartell­recht erlauben, in einem Gebiet nur einem Unter­nehmen das Aufgraben von Straßen zu gestatten.

Wer hört als nächster auf?

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Markt­aus­tritte von Glas­faser Direkt und Hello Fiber haben für Unruhe gesorgt. Wird es weitere Unter­nehmen treffen? Neue Namen wurden nicht genannt. Aber es kann passieren, dass die Ankün­digung der Telekom in einem Ort viel­leicht tätig zu werden, die Kalku­lation der auf "eigen­wirt­schaft­lich" kalku­lie­renden Firmen komplett über den Haufen werfen kann.

Ziel­genaue Förde­rung

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Glas­faser-Branche würde am liebsten gerne überall "eigen­wirt­schaft­lich" ausbauen, dann aber bitte ohne lokale Konkur­renz und mit super­schnellen Förder­mit­teln, wenn im Ausbau­gebiet doch noch Straßen oder Häuser liegen, die sich einfach nicht sinn­voll rechnen lassen. Nur wie bekommt man das schnell und vor allen Dingen rechts­sicher hin? Wo es staat­liches Geld geben könnte, entstehen viele Ansprüche und wo es das abge­lehnt wird, ist die Neigung zu Gerichts­klagen groß.

Politik: "Schwer­punkt eigen­wirt­schaft­lich"

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Wie bei ihrem Bonner Kollegen, Digi­tal­minister Matthias Wissing, der sich per Live-Video zuschalten ließ, steht der "eigen­wirt­schaft­liche Ausbau, also 'Markt vor Staat', auch in der Landes­politik im Kern, was sich - so Prof. Sinemus - "bei uns bewährt" habe. Und dort, wo der Markt nicht inves­tierte, werden das Land und die Kommunen weiterhin zuver­lässig beim Glas­faser­ausbau unter­stützen, versprach die Minis­terin.

Förde­rung nur im Notfall

Staat­liche Förde­rung soll nur dort einge­setzt werden, wo es gar nicht anders geht. Prof. Dr. Sinemus erklärt das so: "Unsere Devise lautet unver­ändert Markt vor Staat und dort, wo der Markt nicht inves­tiert, werden wir als Land die Kommunen weiterhin zuver­lässig beim Glas­faser­ausbau unter­stützen. Die Idee der Poten­zial­ana­lyse wurde von Hessen einge­bracht und wir unter­stützen deren Einsatz in der Giga­bit­för­derung auf Bundes­ebene. Das Tempo bei den Geneh­migungs­ver­fahren muss für einen schnel­leren Ausbau weiter ange­zogen werden, mit unserem "OZG-Breit­band-Portal" gemeinsam mit Rhein­land-Pfalz."

Solche Portale richten sich aber eher an Berater oder Entscheider. Der Bürger, der nur wissen will, ob und wann sein Ort oder seine Straße ausge­baut werden, bleibt ratlos zurück.

Schneller, digi­taler

Wie wichtig schnelle, digi­tale Geneh­migungs­ver­fahren sind, um das enorme Poten­zial eigen­wirt­schaft­licher Inves­titionen zu verwirk­lichen, unter­strich auch Fedor Ruhose, Staats­sekretär im rhein­land-pfäl­zischen Minis­terium für Arbeit, Soziales, Trans­for­mation und Digi­tali­sie­rung: "Das Ziel flächen­deckender Glas­faser­netze errei­chen wir nur gemeinsam."

Leit­messe

Man mag es pathe­tisch finden, aber die "Fiber­days" sind so etwas wie die "Leit­messe des Glas­faser­aus­baus rund um Digi­tali­sie­rung, digi­tale Infra­struktur und Glas­faser­ausbau." Der Bundes­ver­band Breit­band­kom­muni­kation (BREKO) präsen­tiert dieses Messe- und Kongress-Event für die Tele­kom­muni­kations- und Digi­tal­branche einmal jähr­lich in den Hallen des RheinMain CongressCenters in Wies­baden.

Im BREKO sind aktuell über 440 Mitglieds­unter­nehmen dabei, die sich für den Wett­bewerb im deut­schen Tele­kom­muni­kati­ons­markt einsetzen. Stolz verweist der BREKO darauf, dass seine Mitglieder für "über 70 Prozent des Ausbaus von Glas­faser­anschlüssen in Deutsch­land" verant­wort­lich seien. Mehr als 230 im Verband orga­nisierte, klei­nere und großere Tele­kom­muni­kations-Netz­betreiber versorgten sowohl Ballungs­räume als auch länd­liche Gebiete mit "zukunfts­sicheren Glas­faser­anschlüssen". Dafür hätten sie im Jahr 2021 3,2 Milli­arden Euro inves­tiert. Die Deut­sche Telekom ist im BREKO-Verband bislang kein Mitglied.

