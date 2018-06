Für Kunden mit sehr geringem Einkommen oder einer Behinderung ist es oft schwierig, die regulären Preise für einen Telefonanschluss zu bezahlen. Wir zeigen, wem der Sozialtarif der Telekom gewährt wird, was er kostet und was er bietet.

Die Telekom bietet nicht nur ihre normal beworbenen Tarife an, sondern hält für Kunden mit sehr geringem Einkommen oder einer Behinderung einen so genannten Sozialtarif bereit. Dieser soll den betroffenen Kunden eine monatliche monetäre Entlastung bringen. Wir sagen Ihnen, wer den Sozialtarif beantragen kann und welche Vorteile er bringt.

Anders als früher bekommt der Kunde beim Sozialtarif seit langer Zeit keine vergünstigte Grundgebühr mehr, sondern ein monatliches Gesprächsguthaben. Die normalen monatlichen Grundkosten für den Telefonanschluss fallen also in jedem Fall an.

Zusätzliches Gesprächsguthaben anstatt günstigerer Grundgebühr

Der Sozialtarif der Telekom: Antrag und Voraussetzungen Das durch den Sozialtarif gewährte zusätzliche Guthaben wird für Anrufe zu inner­deutschen Festnetzanschlüssen sowie zu Auslands­zielen und zu 032-Nummern verrechnet, sofern die Telefonate über die Telekom hergestellt werden (gilt also zum Beispiel nicht für Call-by-Call-Anrufe). Anrufe zu Handys sind somit nicht vom Sozialtarif abgedeckt. Eine Mitnahme eines nicht verbrauchten Guthabens in den folgenden Abrechnungs­monat ist ebenfalls nicht möglich.

Sozialtarife der Telekom Tarif max.

Vergünstigung

(in Euro) Voraussetzung Sozialtarif 1 6,94 Kunde von Rundfunkgebühr-befreit wegen

- verminderter Erwerbsfähigkeit

- geringem Einkommen

- Bafög-Bezug Sozialtarif 2 8,72 blinde, gehörlose oder sprachbehindert Kunden

mit Behinderungsgrad von mindestens 90 1 1) Gilt auch, wenn lediglich ein im Haushalt lebender Angehöriger davon betroffen ist.

Der Sozialtarif der Telekom ist für verschiedene Tarife der Telekom buchbar - hierzu gehören unter anderem Call Start Magenta Zuhause XS sowie diverse Alttarife. Sogenannte "Telefon-Flatrate-Tarife" sind nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Telekom generell von der Gewährung des Sozialtarifs ausgeschlossen. Die Bestellung des Sozialtarifs ist über ein spezielles Formular möglich, das von der Telekom-Homepage heruntergeladen werden kann