Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Festnetz

Was bedeutet Call by Call?

Call by Call funktioniert nur bei Telekom-Kunden, da nur die Telekom gesetzlich verpflichtet ist, anderen Anbietern Zugang zu ihrem Netz zu gewähren. Wenn Sie teuren Tarifen Ihres Anbieters entkommen möchten, Sie aber kein Telekom-Kunde sind, können Sie möglicherweise bei einem Anbieter für Callthrough Callback oder VoIP fündig werden. Diese listen wir in unserem Calling-Card-Tarifvergleich sowie unserem VoIP-Tarifvergleich auf.

Preselection bezeichnet ein heutzutage veraltetes Modell, bei dem Sie mit Ihrem Telefonanschluss bei der Telekom bleiben, Gespräche jedoch über einen voreingestellten anderen Anbieter abgewickelt werden. Normales Call by Call bleibt aber weiterhin möglich. Falls Sie wieder über die Telekom - also Ihren "normalen" Tarif - telefonieren möchte, müssen Sie die Preselection löschen lassen und beim Preselection-Anbieter kündigen. Die fallweise Nutzung des Telekom-Tarifs über die frühere Vorwahl 01033 funktioniert nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Preselection-Ratgeberseite

Ich habe Call by Call ausprobiert und es funktioniert nicht. Was kann ich tun?

Bitte prüfen Sie zunächst, ob an Ihrem Anschluss Call by Call unterstützt wird. Dies ist nur bei Telekom-Anschlüssen der Fall. Wenn Sie Ihren Festnetzanschluss bei der Telekom haben, muss Call by Call weiterhin funktionieren, auch nach der Umstellung des Anschlusses auf All-IP-Technik und auch, wenn die Telekom etwas anderes behauptet. Beschweren Sie sich bei der Telekom-Kundenbetreuung, wenn Call by Call nicht funktioniert. Die einzige Ausnahme von dieser Regel: Wenn die Telekom den Anschluss bei einem anderen Netzbetreiber angemietet hat, muss sie kein Call by Call anbieten.