connect Netztest: 1&1 ist besser als die Telekom

1&1 hat laut connect das beste Festnetz Einmal im Jahr testet die Fachzeit­schrift connect die Qualität von Festnetz-Anschlüssen in einem sehr aufwändigen und kosten­intensiven Verfahren: An insgesamt 45 Standorten buchte der von der Zeitschrift beauftragte Dienst­leister zafaco DSL- und Kabel­anschlüsse verschiedenster Anbieter für diesen Test, in dem das beste Gesamtpaket aus Sprach­qualität, Internetzugang und stabilem Videostreaming ermittelt wurde. Wir stellen die Ergebnisse in Kürze vor. Die Zeitschrift ist ab Freitag im Handel.

Insgesamt 1,8 Millionen Messungen seien durchgeführt worden. Um die Realität im Markt besser abbilden zu können, fanden die Tests erstmals in drei Bandbreiten­klassen statt: bis einschließlich 20 MBit/s (Downstream), von 25 bis 50 MBit/s und ab 100 MBit/s.

1&1 erobert Platz 1 unter den bundesweiten Anbietern zurück

1&1 mietet einen Großteil seiner Anschluss­leitungen von Betreibern wie Telekom, Vodafone, o2 und QSC, betreibt aber auch ein eigenes Glasfaser­netz sowie ein eigenes Kernnetz. Im Test der connect konnte der Anbieter mit sehr guten Sprach­leistungen überzeugen.

So erzielte 1&1 die besten Verbindungs­aufbauzeiten ins eigene Netz und sehr schnelle Aufbauzeiten bei Telefonaten zu anderen All-IP-Netzen. Den entscheidenden Vorsprung gegenüber den Verfolgern sicherte sich das Unternehmen mit durchgehend sehr guten Leistungen bei der Daten­übertragung. Sprachqualität und Laufzeiten vom und zum eigenen Mobilfunkangebot könnten aber noch besser sein. Dennoch schaffte 1&1 als einziger bundesweiter Anbieter die connect-Note "sehr gut" (428 Testpunkte). Vor zwei Jahren war 1&1 schon einmal Testsieger.

Vorjahressieger Deutsche Telekom kam knapp dahinter auf Platz 2 ins Ziel (420 Testpunkte, connect-Note "Gut") – mit Topergeb­nissen bei der Sprach­telefonie. Die Datenübertragung in den unteren Bandbreiten­klassen ließ allerdings noch Luft nach oben: Guten Upload-Datenraten über 100 MBit/s standen weniger überzeugende Werte im Bereich bis 20 MBit/s gegenüber.

Auf dem dritten Platz landete der Kabelnetz­betreiber Unitymedia mit Netzen in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen (410 Testpunkte, connect-Note "Gut"). Hier waren Schwächen in der Sprach­disziplin erkennbar - besonders, was die Verbindungs­zeiten im eigenen Netz angeht. Besser präsentierte sich Unitymedia nach Angaben der connect in der Daten­disziplin. Hier nahm der Anbieter den Spitzenplatz unter den bundes­weiten Netz­betreibern ein.

o2 und Vodafone landeten im Test auf Platz 4 und 5 mit 406 bzw. 400 Punkten. Bei Vodafone war vor allem die Sprachtelefonie stark. Kabelanschlüsse mit hohen Bandbreiten und Web-TV offenbarten messtechnisch jedoch noch Verbesserungs­potenzial.

M-net regional besser als 1&1

Zusätzlich hat connect regionale Breit­bandnetz­betreiber getestet. Den Punktsieg holte sich wie im Vorjahr der Citynetz-Carrier M-net, der in München, vielen Regionen Bayerns, im Großraum Ulm und im hessischen Landkreis Main-Kinzig aktiv ist (439 Punkte, connect-Note "Sehr gut"). Damit ist der Anbieter nach Punkten sogar besser als 1&1.

Das im Raum Köln/Bonn aktive Unternehmen NetCologne konnte sich im Vergleich zum Vorjahr steigern und erreichte Platz 2 bei den Regional­anbietern (connect-Note "Gut", 417 Punkte). Wo Leitungen von NetCologne verfügbar sind, ist auch dieser Provider eine interessante Alternative. Den dritten Rang im Regional-Ranking belegte EWE mit der Testnote "Gut". Im Gesamttestfeld bedeutet das einen Mittelfeld­platz - aber mit einer höheren Punktzahl als die bundesweiten Wettbewerber Telefónica und Vodafone (409 Punkte).

