Hausach: Durch IP-Umstellung ins Festnetz-Loch

Nicht nur im Schwarzwald gibt es abgelegene Außentäler, wo nach einer Umstellung auf VoIP gar nichts mehr ging. Die (teure) Lösung: Glasfaser, wenigstens bis zum Verteiler. Dass die Mobil­funk­ver­sor­gung nicht in ganz Deutsch­land "ideal" ist, hat sich herum­ge­spro­chen. Was tun, wenn abseits der "Tram­pel­pfade" auch das Fest­netz­te­lefon auf einmal Probleme bereitet? Mögliche Ursache: Die Umstel­lung des analogen Tele­fon­netzes auf das IP-Proto­koll. Das IP-Proto­koll erfor­dert stabile Internet-Verbin­dungen. Bei größeren (Kupfer)Kabel­längen ist irgend­wann mit "Digital" nichts mehr zu machen.

Kein Anschluss im Einbach- und Hintertal

Die Stadt Hausach liegt im roman­ti­schen Kinzigtal, tief im Schwarz­wald, die nächst größere Stadt ist Offen­burg in Baden im Bundes­land Baden-Würt­tem­berg.

Hausach hat einen Stadt­teil mit dem Namen "Einbach" und der liegt weitab vom Hauptort in einem tief­ge­le­genen Seitental der Kinzig. Dort leben die Menschen auf weit verstreuten Schwarz­wald-Bauern­höfen und hatten bislang wenigs­tens analoges Telefon (meist über Kupfer-Frei­lei­tungen), womit sie tele­fo­nieren konnten. Dass dort kein Internet ging (weil die Leitungen zum DSLAM halt einfach viel zu lang sind), daran hatten sie sich gewöhnt. In dem Tal gibt es keinen Mobil­funk, weder von der Telekom, geschweige denn von Voda­fone, noch von Telefónica o2, auch damit haben sich die Bewohner mit der Zeit abge­funden.

Telekom "kündigt" Anschlüsse wg. Umstel­lung

Folg­lich hatten die meisten Kunden auf die Ankün­di­gung der IP-Umstel­lung nicht oder ableh­nend reagiert und hofften, dass der "Kelch" an ihnen vorüber ginge. Doch irgend­wann flat­terten den Kunden "Kündi­gungen" ihrer Tele­fon­ver­träge ins Haus. Der Grund: Die Telekom stellt ihr gesamtes Netz von klas­si­scher POTS (Plain Old Tele­phony System) auf IP-Tele­fonie um, ausnahmslos. Dabei kann die analoge Leitung an einen MSAN (eine Art "Modem" im Vertei­ler­kasten oder der Vermitt­lung) umge­stellt werden, der Kunde bekommt davon kaum etwas mit. Je nach Region bekommt auch jeder Anschluss einen Inter­net­zu­gang, auf den dann per VoIP-Proto­koll die Sprach-Tele­fonie aufge­setzt wird.

Schlimmste Befürch­tungen über­troffen: Tele­fo­nieren ist Zufall

Die schlimmsten Befürch­tungen der Betrof­fenen traten ein: Die Umstel­lung dauerte ewig, teil­weise 4 Wochen - ganz ohne Tele­fon­ver­bin­dung. Seit der Umstel­lung leben sie nicht mehr allein in einem Funk­loch, sondern auch noch in einem "Fest­netz­loch". Im Hintertal (der Name ist Programm) funk­tio­niert der Fest­netz­an­schluss seit der Umstel­lung nur noch sehr spora­disch.

Und damit gibt es für den Netz­be­treiber, die Deut­sche Telekom ein grund­sätz­li­ches Problem. Das Telefon muss im Rahmen der Univer­sal­dienst-Rege­lung funk­tio­nieren. Tut es aber nicht mehr zuver­lässig. Bald gingen erste Proteste ein, die örtliche "Mittel­ba­di­sche Presse" und das "Offen­burger Tage­blatt" schal­teten sich ein und berich­teten ausführ­lich.

In Regionen wie dem Schwarzwald kann es "ruhig" zu gehen. Manchmal schweigt sogar das Telefon, wenn die Entfernungen zu groß werden.

Die Telekom, von der örtli­chen Presse um eine Stel­lung­nahme gebeten, wider­sprach: "Auch nach der Umschal­tung auf IP werden die Kunden dort weiter tele­fo­nieren können. Wir sind über den Versor­gungs­auf­trag dazu verpflichtet, das Tele­fo­nieren sicher zu stellen", schrieb Pres­se­spre­cher Hubertus Kisch­ke­witz im Oktober 2018 als Antwort an das Offen­burger Tage­blatt.

Eine Bewoh­nerin ist schwanger und hofft, dass keine Kompli­ka­tionen eintreten, denn Tele­fo­nieren ist ja nicht möglich. Selbst wenn das Baby da ist, ginge die Zitter­partie weiter. Ein Anruf eines Jour­na­listen bei der werdenden Mutter klappte erst beim dritten Anlauf.

Eine andere Familie berichtet, dass sie nicht zuver­lässig erreichbar sind. Es komme "so gut wie jeden Tag" vor, dass sie nicht raus­te­le­fo­nieren können, dass Anrufe nicht ankommen oder Tele­fo­nate unver­mit­telt abbre­chen. Die Tochter soll im Internet für die Schule recher­chieren, das ist tech­nisch sowieso unmög­lich.

Eine andere Anwoh­nerin wehrt sich massiv gegen die Umstel­lung auf die IP-Technik und versucht, über die Bundes­netz­agentur eine Art von "Ausnah­me­ge­neh­mi­gung" zu erwirken. Mit gutem Grund: Ein Telekom-Mitar­beiter hatte ihr nach Prüfung der Leitung erklärt, dass "mit dieser Leitung keine konstanten Tele­fo­nate möglich wären".

Politik greift Thema auf

Das Thema landete in einer öffent­li­chen Gemein­de­rats­sit­zung, die von vielen Anwoh­nern gut besucht war. Der Bürger­meister von Hausach bestä­tigte die Probleme: "Seit einem halben Jahr hat trotz mehrerer Nach­fragen nichts getan." Man habe mit drei Vertre­tern der Telekom "hart verhan­delt". Das Ziel: Zwei Verteiler "beim Christ­bau­ernweg und im Dorf" sollen über Glas­faser direkt ange­schlossen werden. Damit würde dann unter Umständen sogar "rich­tiges Internet" über Vecto­ring-DSL möglich. Eigent­lich war das schon im Zuge des Netz­aus­baus vor zwei Jahren ange­dacht, wurde wohl wegen der immensen Kosten nicht reali­siert.

Die Stadt dringt darauf, dass im Zuge des Ausbaus am Hechts­berg, der für Sommer 2019 geplant sein soll, auch das Einbachtal und die Sied­lungen drum herum erschlossen werden. Nur sind die Förder­mittel für die Außen­täler der "Breit­band Ortenau" und die Stadt Hausach kann nicht mal eben acht Millionen Baukosten selbst stemmen.

Telekom kündigt Glas­faser bis zum KVz an

Die Telekom versprach, die Sache zu prüfen, nachdem die örtliche Presse nach­ge­hakt hatte, und riet, die Störungen der Telekom zu melden. Auch teltarif.de, von einem Leser aus der Region auf das Problem aufmerksam gemacht, hat in Bonn nach­ge­fragt und folgende Auskunft erhalten:

"Wir werden unserem Grund­ver­sor­gungs­auf­trag selbst­ver­ständ­lich auch in diesem Fall nach­kommen. Dass die genannten Anschlüsse derzeit nicht stabil laufen, bedauern wir. Der tech­ni­sche Service ist aber bereits in der Fehler­ana­lyse. Übri­gens sind wir mit der Gemeinde Hausach im Gespräch über einen weiteren Breit­band­ausbau – auch der Orts­teil Einbach würde von dem geplanten Ausbau profi­tieren. Zwei zusätz­liche Vertei­ler­kästen (KvZ) sollen noch in diesem Jahr aufge­stellt werden. Die Planungen dazu sind bereits ange­laufen und sobald es die Witte­rungs­ver­hält­nisse zulassen, wird gebaut."

Eine Einschät­zung

Das gibt Hoff­nung. Wenn schon eine Glas­faser in das Tal gelegt wird, könnte gleich ein Mobil­funk­sen­de­mast dazu gestellt werden.

Leider müssen von solchen Problemen betrof­fene Kunden sich erst mühselig "Gehör verschaffen", bevor wirk­lich etwas passiert. Fakt ist: Bei extremen (Kupfer-)Leitungs­längen stellt die Umstel­lung des Tele­fon­netzes von Analog-Technik auf IP-Tele­fonie ein echtes Problem dar. Die einzig vernünf­tige Lösung ist hier wohl eine Glas­faser wenigs­tens bis zum Vertei­ler­kasten, besser wäre bis hin zum einzelnen Kunden. Nur: Die Baukosten für solche weitab gele­gene Anschlüsse über­schreitet unter Umständen die Einnahmen aus Grund­ge­bühren und Tele­fon­ge­sprä­chen der betrof­fenen Kunden bei weitem. Nur durch die Soli­dar­ge­mein­schaft aller Kunden bundes­weit, sei es aus Tele­fon­kosten oder Steu­er­mit­teln kann man solche Baukosten noch vernünftig abfangen. Das sollten all die Schnäpp­chen­jäger, denen Tele­fo­nieren gar nicht billig genug sein kann, auch einmal bedenken.

Leben Sie viel­leicht auch in einer solchen abge­schie­denen Region? Funk­tio­niert bei Ihnen das Telefon? Haben Sie Internet (wie schnell) oder über­haupt Netz­ver­sor­gung? Schreiben Sie uns im Forum oder nehmen mit uns direkt Kontakt auf. Wenn Ihr Internet zu langsam ist, bitten Sie Freunde mit schnel­lerem Internet um Hilfe.

