Von Einsteiger bis Highend: Aktuelle 55-Zoll-SmartTV

Wer heute einen neuen Fern­seher kaufen will, hat die Qual der Wahl. In unserer Bilder­serie stellen acht aktu­elle SmartTVs mit 55 Zoll vor - vom güns­tigen Einstei­ger­mo­dell bis hin zum hoch­klas­sigen OLED-TV

Vor dem Kauf eines neuen Fern­se­hers haben Inter­es­senten die Qual der Wahl. Schon in der gängigen Gerä­te­größe mit 55 Zoll großem Display gibt es hunderte von Modellen von einer Viel­zahl von Herstel­lern. Dabei kommen auch unter­schied­liche Betriebs­sys­teme zum Einsatz, die sich auch hinsicht­lich ihrer Features unter­scheiden.

Auch was den Verkaufs­preis angeht, gibt es große Unter­schiede. Vom güns­tigen Einsteiger-Modell bis hin zum OLED-Highend-Smart-TV ist so ziem­lich alles dabei. Doch für welches Modell sollte man sich entscheiden? Das hängt ganz davon ab, was genau der Käufer mit dem Gerät vorhat. Nachdem wir vor einiger Zeit bereits einen allge­meinen Kauf­rat­geber veröf­fent­licht haben, stellen wir in unserer Bilder­serie neun Smart-TVs mit 55 Zoll großem Display vor.

Blau­punkt BLA-55-405V

Der BLA-55-405V von Blau­punkt gilt als typi­scher Vertreter der Einstiegs­klasse: Auf der einen Seite ein güns­tiger Preis und ein bemer­kens­wertes Extra, auf der anderen Einbußen bei der Ausstat­tung gegen­über höher­wer­tigen Modellen. Positiv: Geeig­nete Inhalte gibt das TV in Ultra-HD wieder. TV-Programme werden wie gewohnt über einen der drei Tuner (DVB-T2 für Antenne, DVB-C für Kabel und DVB-S/S2 für Satellit) empfangen, externe Geräten finden an den drei HDMI-Buchsen Platz und Medien werden von SD-Karten wie USB-Spei­chern akzep­tiert. Auf eine Aufnah­me­funk­tion hat der Hersteller hingegen verzichtet. Auch das Smart-TV-Angebot ist mit den wich­tigsten Stan­dard-Apps wie Netflix oder YouTube eher über­schaubar. Großes Plus gibt es dagegen beim Klang dank zwei einge­bauter Boxen (2 mal 10 Watt) des renom­mierten Herstel­lers JBL. Den Blau­punkt BLA-55-405V gibt es ab 350 Euro im Handel.

