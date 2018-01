Stiftung Warentest: Draufzahlen lohnt beim Fernseherkauf

Paletten mit gestapelter Ware wecken den Jagdinstinkt vieler Käufer. Doch nicht alles, was auf diese Art und Weise günstig angeboten wird, ist auch wirklich ein Schnäppchen. Gerade bei Fernsehern lohnt es sich, etwas mehr zu zahlen.

Um Aktionsware-Stapel mit Fernsehern macht man sowohl im Fachhandel als auch in größeren Super­märkten besser einen großen Bogen. Denn von 17 nur kurzfristig erhältlichen Angeboten, die die Stiftung Warentest untersucht hat, erreichte kein einziges Gerät die Note "gut" ("test"-Ausgabe 2/18). Selbst ein "Befriedigend" gibt es nur für zwei dieser Fernseher. Das Gros wird mit "ausreichend" bewertet, einer fällt mit "mangelhaft" durch.

Insbesondere bei der Darstellung von schnellen Bewegungen schnitten die in vier Größen­klassen geprüften Aktions­modelle schlecht ab. Deshalb der Rat der Warentester: lieber ein paar Euro mehr für ordentliche Dauerware ausgeben als zum Billig­gerät zu greifen. Oft reichten schon 40 bis 180 Euro mehr für deutlich bessere Qualität.

Klein, aber nicht oho

Nicht jedes Schnäppchen ist auch wirklich eines Die einzige Größengruppe, in der es kein Nachteil ist, ein Aktions­gerät zu kaufen, sind die ganz kleinen Fernseher mit rund 60 Zentimetern Bild­diagonale, so die Tester. Denn hier kann auch Dauerware nicht überzeugen. Grund­sätzlich sollten Käufer lieber zu Geräten mit mindestens einem Meter Bild­diagonale greifen.

Was den Warentestern auffiel: Gerade bei kurzfristigen Aktions­geräten besteht oft ein Unterschied zwischen Marke und Hersteller. So kommen etwa Blaupunkt- oder Sharp-Fernseher aus Werken der Universal Media Corporation (UMC) in der Slowakei oder Polen. Und Modelle mit den Marken­namen Hitachi, JVC, Kendo, Telefunken oder Toshiba werden vom türkischen Vestel-Konzern produziert.

Welche Fernseher nach Ansicht der Stiftung Warentest überzeugen können, führt die gemein­nützige Organisation auf ihrer Website auf. Für einmalig 5 Euro gewährt die Stiftung den Zugriff auf die Testergebnisse von aktuell mehr als 446 verschiedenen TV-Modellen.