MagentaTV: TV und Streaming von der Deutschen Telekom

MagentaTV ist das TV-Angebot der Deut­schen Telekom und aus dem Vorgänger Enter­tain hervor­gegangen. Das Grund­angebot MagentaTV Basic mit 24 Monaten Lauf­zeit kostet 5 Euro monat­lich und bietet rund 180 TV-Sender, davon rund 20 öffent­lich-recht­liche und private Sender in HD-Qualität, Zugang zum Pluto-TV-Angebot sowie kosten­lose Filme, Serien, Shows und Dokus im Video-on-Demand-Angebot "Mega­thek".

MagentaTV 2.0

Am 15. Februar 2024 star­tete die Telekom mit MagentaTV 2.0 die neueste TV-Produkt­palette. Im Vergleich zum Vorgänger änderte sich nicht viel. Opti­sche Unter­schiede sollen sich durch die mögliche Perso­nali­sie­rung der Start­seite und einer besseren Über­sicht­lich­keit bemerkbar machen. Darüber hinaus wurde die Mega­thek in MagentaTV+ umbe­nannt, der Inhalt bleibt aber gleich. Was die dazu­gehö­rigen Tarife angeht, blieb fast alles beim alten, tech­nisch gesehen handelt es sich jedoch bei den Tarifen für MagentaTV 2.0 um neue Tarife und nicht um die bishe­rigen MagentaTV-Tarife: MagentaTV MegaStream 2.0 für 27 Euro pro Monat, MagentaTV Smart für 10 Euro pro Monat und MagentaTV Basic - wie erwähnt - 5 Euro pro Monat. Gänz­lich neu ist der Tarif MagentaTV SmartStream 2.0, der die werbe­unter­stützten Versionen von Netflix, Disney+ und RTL+ zu einem monat­lichen Grund­preis von 17 Euro bündelt.

Kunden, die ausschließ­lich MagentaTV ohne Internet- oder Telefon-Tarif nutzten, wurden auto­matisch umge­stellt, alle anderen mussten selbst aktiv werden. Etwaige Aufnahmen konnten Kunden jedoch nicht mitnehmen. Einge­führt wurden eben­falls neue Apps, die für die meisten Betriebs­sys­teme, darunter die mobilen Betriebs­sys­teme iOS und Android sowie für Smart-TVs, beispiels­weise von Samsung (Tizen), erhält­lich sind.

Extra-Pakete für beson­dere Inter­essen

Mit der Option Big TV gibt es für 18 Euro monat­lich Zugriff auf 50 zusätz­liche Sender – rund 40 in HD. Ferner stehen spezi­elle TV-Pakete für Film- und Doku-Fans sowie ein Paket mit Kinder-Ange­boten zur Verfü­gung. Sport­fans können Magenta Sport für 7,95 Euro monat­lich (Jahres-Abo) oder 12,95 Euro monat­lich (Monats-Abo) buchen und sehen hier Fußball­spiele der 3. Liga, Eisho­ckey (DEL), Basket­ball (EuroLeague und EuroCup) sowie Spiele der Frauen-Fußball-Bundes­liga und 2. Frauen-Fußball-Bundes­liga.

Für 8,99 Euro monat­lich (im ersten Jahr 6 Euro bei zwölf­mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit) steht beispiels­weise der Strea­ming­dienst Disney+ als weitere Option zur Verfü­gung. Weitere Partner der Platt­form sind ARD/ZDF (mit exklu­siven, spezi­ellen Chan­nels ARD Plus und ZDF select über MagentaTV+), Netflix, Amazon Prime Video, WOW, DAZN und Video­load. Was Netflix angeht, so hat die Telekom mehrere Programm-Pakete konzi­piert. Für den Preis von 4,99 Euro monat­lich erhält der Kunde Zugriff auf die Ange­bote von Netflix Stan­dard (mit Werbung), für 8 Euro monat­lich von Netflix Stan­dard über MagentaTV SmartStream 2.0 (12,99 Euro über alle anderen zuge­las­senen Produkte) und von Netflix Premium für 5 Euro über MagentaTV MegaStream 2.0, für 13 Euro über MagentaTV SmartStream 2.0 und 17,99 Euro über alle anderen zuge­las­senen Produkte.

Drei Streams parallel auf bis zu fünf Geräten

Auf dem Fern­seher ist MagentaTV mit MagentaTV Stick, MagentaTV One, Amazon Fire TV und Smart-TVs von Samsung (ab Modell­jahr 2017) oder Android-TV-Geräten u. a. von Sony und Philips (ab Android 7.0) sowie auf dem Apple TV 4K nutzbar. Mit dem Tarif MagentaTV Basic ist die Nutzung von MagentaTV nur mit Media Receiver, wie der MagentaTV One, MagentaTV Stick oder Apple TV 4K, möglich. Daneben ist MagentaTV Smart auf Smart­phone oder Tablet via App für Android und iOS sowie per Browser verfügbar.

MagentaTV ist auf fünf Geräten mit bis zu drei Streams parallel nutzbar, Netflix-Inhalte können auf zwei (Stan­dard, in Full-HD) bzw. vier (Premium, in UHD) Geräten gleich­zeitig ange­sehen werden. Um das MagentaTV-Angebot nutzen zu können, muss entspre­chende Hard­ware vorhanden sein oder erworben werden. Den TV-Stick bietet die Telekom für 3 Euro monat­lich oder 59 Euro einmalig, die MagentaTV-One-Box für 5 Euro monat­lich oder 169 Euro einmalig.

Für Komfort beim TV-Genuss sorgen bei MagentaTV spezi­elle Funk­tionen wie Times­hift, Restart und teil­weise 7-Tage-Replay. Die MagentaTV-One-Box verfügt über 16 GB Aufnah­mespei­cher. Mit den Geräten MagentaTV One und MagentaTV Stick ist auch Sprach­steue­rung möglich.