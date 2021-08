MagentaTV: TV und Streaming von der Deutschen Telekom

MagentaTV: Fernsehen von der Deutschen Telekom

Bild: Telekom, Screenshot: teltarif.de, Michael Fuhr MagentaTV ist das TV-Angebot der Deut­schen Telekom und aus dem Vorgänger Enter­tain hervor­gegangen. Das Grund­angebot MagentaTV Smart mit 24 Monaten Lauf­zeit kostet 10 Euro monat­lich und bietet über 100 TV-Sender, davon viele öffent­lich-recht­liche und private Sender in HD-Qualität, Zugang zum RTL-Strea­ming­angebot TVNOW (künftig: RTL+) sowie kosten­lose Filme, Serien, Shows und Dokus im Video-on-Demand-Angebot "Mega­thek". MagentaTV: Fernsehen von der Deutschen Telekom

Bild: Telekom, Screenshot: teltarif.de, Michael Fuhr

Extra-Pakete für beson­dere Inter­essen

Mit der Option Big TV gibt es für 19,95 Euro monat­lich Zugriff auf 50 zusätz­liche Sender – mehr als 40 in HD. Ferner stehen spezi­elle TV-Pakete für Film- und Doku-Fans sowie ein Paket mit Kinder-Ange­boten zur Verfü­gung. Sport­fans können Magenta Sport für 5 Euro Aufpreis buchen und sehen hier Fußball­spiele der 3. Liga, Eisho­ckey (DEL) und Basket­ball (BBL).

Für 7 Euro monat­lich (im ersten Jahr 5 Euro) gibt es den Strea­ming­dienst Disney+ als weitere Option zur Verfü­gung. Weitere Partner der Platt­form sind ARD/ZDF (mit exklu­siven, spezi­ellen Chan­nels ARD Plus und ZDF select), Netflix, Prime Video, Sky, DAZN und Video­load. Telekom Entertain: Der Vorläufer von MagentaTV

Bild: Telekom

Drei Streams parallel auf bis zu fünf Geräten

MagentaTV ist auf fünf Geräten mit bis zu drei Streams parallel nutzbar. Das Angebot ist sowohl stationär am großen TV-Bild­schirm als auch mobil per App auf Smart­phones, Tablets oder am PC nutzbar. Die Telekom stellt für das TV am großen Bild­schirm einen Media Receiver leih­weise zur Verfü­gung. Darüber hinaus ist das Angebot auch über einen TV-Stick, den die Telekom für rund 50 Euro anbietet, nutzbar.

Für Komfort beim TV-Genuss sorgen bei MagentaTV spezi­elle Funk­tionen wie Times­hift, Restart und 7-Tage-Replay. Kunden haben die Möglich­keit auf bis zu 50 Stunden Aufnah­mespei­cher zuzu­greifen.