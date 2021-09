Fenster zu HBO Max: Aus TNT wird Warner TV

Alle reden über HBO Max, dabei arbeitet WarnerMedia noch an einer anderen Baustelle: Am 25. September werden alle drei deutsch­spra­chigen TNT-Sender zu Warner TV. Abseits der Verpa­ckung gibt es auch neue Inhalte.

Am 25. September bekommen die drei deutsch­spra­chigen TNT-Sender einen neuen Namen. Sie werden zu Warner TV Film, Warner TV Serie und Warner TV Comedy. Gerüchte dazu gab es schon in den vergan­genen Monaten, das Rebran­ding kündigte WarnerMedia nun auch offi­ziell an. Aktuell werden die drei Pay-TV-Kanäle von TNT über verschie­dene Platt­formen verbreitet, darunter beispiels­weise Waipu TV oder das IPTV-Angebot von 1&1.

Höhere Marken­bekannt­heit

Die TNT-Sender werden ab 25. September zu Warner TV

Grafik: WarnerMedia Profi­tieren möchte man vom Image der Konzern­mutter, so ist Warner vor allem auch bei Zuschauern im deutsch­spra­chigen Raum deut­lich bekannter. Die Marke TNT hingegen steht für "Turner Network Tele­vision" und reprä­sen­tiert den Unter­hal­tungs­bereich sowie letzt­end­lich auch das Nach­rich­ten­fern­sehen um CNN, welches einst von Medi­enmogul Ted Turner gegründet und in die heutige WarnerMedia inte­griert wurde.

Dazu Marion Rath­mann, Vice Presi­dent Enter­tain­ment Chan­nels Deutsch­land, Polen, Rumä­nien und UK bei WarnerMedia: "Das Rebran­ding mit der bekann­teren Marke Warner Bros. wird uns helfen, die Sender einem noch brei­teren Publikum zugäng­lich zu machen. Denn kaum eine andere Marke steht global mehr für krea­tives und authen­tisches Story­tel­ling. Mit unseren kura­tierten Programm-High­lights für diesen Herbst bieten wir unseren Zuschauern und Fans ein viel­fäl­tiges Angebot in allen Genres unter der Marke Warner TV."

Fenster zu HBO Max

Für WarnerMedia bietet sich im Rahmen des Rebran­dings auch die Möglich­keit, weitere HBO-Inhalte promi­nent zu plat­zieren. In Zukunft dürften die Kanäle somit auch als "Fenster zu HBO Max" dienen. Ein High­light ist beispiels­weise das HBO Max Original "The Flight Atten­dant" mit Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco, welches in Deutsch­land aktuell bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Im Bereich Serien gibt es dann eben­falls Neuzu­gänge, so zum Beispiel ab 12. Oktober die dritte Staffel von "Miracle Workers" und ab 15. Oktober die fünfte Staffel von "Animal Kingdom". Auch für Fans von DC-Comics-Super­held Batman sind bei Warner TV einige Lecker­bissen in Planung. Gezeigt werden unter anderem die Tim-Burton-Verfil­mung mit Michael Keaton sowie die Neufas­sung "The Dark Knight" von Chris­topher Nolan.

Zukunft der linearen Kanäle

Wie es mit den linearen Pay-TV-Sendern nach einem poten­ziellen Launch von HBO Max in Deutsch­land aussieht, ist unter­dessen schwierig einzu­schätzen. Disney hatte nach dem Start seines Strea­ming-Ange­bots welt­weit zahl­reiche TV-Sender geschlossen, auch das Ende von Fox ist in Deutsch­land mitt­ler­weile besie­gelt. Schwierig vorstellbar ist, dass sich WarnerMedia auf Dauer sogar drei lineare Kanäle neben seinem Strea­ming-Angebot leistet.

Zudem würde das Unter­nehmen bei einem Zusam­men­schluss mit Disco­very in Deutsch­land weitere Betei­ligungen an Joyn sowie Tele5, DMAX, TLC, Euro­sport und HGTV halten. Diese Programm­viel­falt könnte ein schnelles Wachstum von HBO Max bremsen, was sicher­lich nicht im Inter­esse von WarnerMedia sein dürfte. Zumin­dest bis 2025 gibt es aber vermut­lich keine großen Ände­rungen, denn bis dahin ist WarnerMedia noch an laufende Verträge mit Sky gebunden und kann seinen Streamer somit ohnehin nicht starten.

WarnerMedia hatte erst kürz­lich konkrete Pläne für einen Europa-Start von HBO Max ange­kün­digt.