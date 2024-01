DF1: Darum gibt es zwei Versionen vom neuen TV-Sender

Den am 1. Januar gestar­teten neuen Free-TV-Sender DF1 gibt es in zwei unter­schied­lichen Versionen. Wir beleuchten die Hinter­gründe.

Wie geplant ist am 1. Januar der neue Free-TV-Sender DF1 auf verschie­denen Platt­formen gestartet. Und der neue TV-Anbieter sorgt gleich zum Start auch für einige Verwir­rung. Wie zahl­reiche TV-Zuschauer bemerkt haben, laufen je nach Verbrei­tungsweg unter­schied­liche Programm­ver­sionen.

Zu Zeiten, bei denen in der hoch­auf­lösenden HD-Vari­ante (unter anderem über Satellit Astra und in vielen Kabel­netzen und Internet-TV-Portalen, aber auch im Webstream) Tele­shop­pings­endungen verbreitet werden, laufen in der SD-Vari­ante Dokus oder redak­tio­nelle Sendungen, die aus dem Fundus des Vorgän­gers Servus TV stammen und von DF1 lizen­ziert wurden.

Zu diesen Zeiten gibt es unter­schied­liche Programme

Das neue Free-TV DF1 gibt es in zwei Versionen

Logo: DF1 Die Kollegen vom Magazin Digital Fern­sehen haben das näher aufge­drö­selt und fest­gestellt, dass DF1 an jedem Wochentag zwischen 8 und 10.30 Uhr, 12.30 und 13 Uhr, 15 und 15.30 Uhr, 16.45 und 17.15 Uhr sowie von 23 bis 1 Uhr seine Programme ausein­ander schaltet. Die spezi­elle SD-Vari­ante wird unter anderem bei Deutsch­lands größtem Kabel­netz­betreiber Voda­fone und der Telekom bei Magenta TV ausge­strahlt.

Offenbar sind unter­schied­liche Verträge mit Dritt­anbie­tern für die HD- und die SD-Vari­ante bei DF1 der Grund, warum es getrennte Programm­vari­anten gibt. Wird das Programm auf einer Platt­form über SD verbreitet, ist das aber dennoch keine Garantie, dass auch die spezi­elle und für viele Zuschauer sogar inter­essan­tere SD-Vari­ante läuft. Das ist offenbar nur bei den Netz­betrei­bern der Fall, welche die SD-Auflö­sung per Glas­faser­lei­tung ange­lie­fert bekommen. Andere Platt­formen wie Zattoo skalieren ledig­lich das HD-Signal bis herunter zu SD-Qualität.

DF1 auf weiteren Platt­formen

In den vergan­genen Tagen hat sich die Reich­weite von DF1 erhöht. So wird das neue Free-TV-Programm nun auch bei waipu.tv ausge­strahlt. Zumeist über­nahm DF1 am 1. Januar nahtlos die alten Sende­plätze von Servus TV, sodass Zuschauer keinen neuen Such­lauf durch­führen, bezie­hungs­weise den Kanal neu abspei­chern mussten.

Servus TV gibt es auch weiterhin, aller­dings nur noch als Privat­sender in Öster­reich. Viele Inhalte des Programms sind über die Media­thek auch weiterhin in Deutsch­land zu sehen, sodass der TV-Anbieter nicht ganz von der deut­schen Bild­fläche verschwindet. Beim Live­stream gibt es jedoch ein Geoblo­cking.

Welche Inhalte es beim neuen DF1 gibt, darüber infor­mieren wir in einer sepa­raten Meldung.