TV-Plattformen: Neue Angebote bei Diveo und waipu.tv

Die beiden Fernseh- und Streamingplattformen Diveo und waipu.tv haben ihre Plattformen mit neuen Angeboten ausgebaut. Mit dem ersten UHD-Sender Insight UHD steigt die hybride TV-Plattform Diveo in den Ultra-HD-Markt ein. Das heißt: Ab sofort können Nutzer der Plattform damit TV-Erlebnisse nicht nur in HD-, sondern auch in Ultra-HD-Bildauflösung genießen. Möglich ist das für alle Haushalte in Deutschland, die einen UHD-Fernseher sowie ein Diveo-Modul besitzen.

Zusätzlich zur Aufschaltung des ersten Ultra-HD-TV-Senders hat Diveo weitere HD-TV-Sender in das Senderangebot aufgenommen. Neu hinzugekommen sind sechs Premiumsender, darunter VH1 und VH1 classic, einige MTV-Kanäle sowie der Sender Insight in HD-Qualität. Nach der aktuellen Erweiterung bietet Diveo damit Zugriff auf bis zu 99 HD-Sender und einen ersten UHD-Sender.

Auch die konkurrierende Plattform waipu.tv hat ihr Portfolio ausgebaut - mit dem Video-on-Demand-Angebot Flimtastic. Abonnenten können auf ein ausgewähltes Sortiment von Blockbustern, Kultfilmen und Geheimtipps zuzugreifen. Los geht das Ganze am 1. Dezember 2018. Parallel sollen jederzeit rund 20 Filme werbefrei in HD auf Abruf verfügbar sein. Das zur Verfügung gestellte Angebot wechsele ständig.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit waipu.tv und sind stolz darauf, die Reichweite unseres Filmtastic-Channels damit weiter zu vergrößern", freut sich Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der Tele München Gruppe. "Bei Amazon Prime Video und Rakuten TV erfreut sich Filmtastic bereits großer Beliebtheit. Der Zuschauer weiß es zu schätzen, in einem zunehmend unübersichtlichen Angebot ein verlässlich hochwertiges und abwechslungsreiches Programm vorzufinden."

