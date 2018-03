Sky Go ab 1. April im EU-Ausland nutzbar

Der Pay-TV-Sender Sky hat Sky Go und die Sky Kids App überarbeitet. Die neuen Versionen böten eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche und beinhalten neue Features.

Sky Go wurde überarbeitet Der Pay-TV-Sender Sky stellte heute das neue Sky Go und die überarbeitete Sky Kids App vor. Die neuen Versionen böten eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche und beinhalten neue Features.

Intuitivere Navigation

Die neue Sky Go-App bietet laut dem Sender eine noch intuitivere und schnellere Navigation nach Genres und verbesserte Suchfunktionen. Die bevorzugten Inhalte zu finden und sofort anzusehen sei nun einfacher.

Die Sky Kids App, die auf Tablets mit einer speziell für die jüngsten Zuschauer maßgeschneiderten Benutzeroberfläche eine große Auswahl an Kinderprogrammen offeriert, hat ebenso einen neuen Look und enthält neue Funktionalitäten und interaktive Features. Damit werde das Unterhaltungserlebnis der Kinder noch sicherer und die entsprechende Kontrolle durch die Eltern noch einfacher. Sky Kids ist kostenlos für alle Sky Kunden, die das Entertainment-Paket gebucht haben.

Die neuen Versionen der Apps werden allen Kunden innerhalb der nächsten Wochen schrittweise zur Verfügung gestellt. Sie ersetzen automatisch die bisherigen Versionen in den App Stores, oder direkt auf den mobilen Geräten.

EU-Portabilitätsverordnung: Sky auch im Ausland mobil nutzen

Ab 1. April 2018 haben Sky Kunden zudem die Möglichkeit, ihre Inhalte von Sky Go und Sky Kids auf Basis der neu eingeführten EU-Portabilitätsverordnung auch in der gesamten EU anzusehen. Damit verpassen Sky-Kunden auch im Urlaub oder während der Geschäftsreise nie mehr ein Sky Live-Spiel der Bundesliga oder UEFA Champions League, eine Folge ihrer Lieblingsserie oder die aktuellsten Hollywoodblockbuster.

"2018 investieren wir in die Verbesserung aller unserer Produkte, um sie für unsere Kunden noch besser und einfacher bedienbar zu machen", sagt Alice Mascia, Executive Vice President Products & Marketing bei Sky Deutschland.

Zu den aktuellen Programmhighlights auf Sky Go gehören unter anderen die Filme "Logan – The Wolverine", "Fast & Furious 8" oder "Die Schöne und das Biest". Fußballfans dürfen sich in den kommenden Wochen unter anderem auf die entscheidenden Live-Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga sowie der UEFA Champions League freuen. Zudem warten auf Sky-Kunden exklusive Live-Übertragungen der Tennis ATP World Tour, der DKB Handball-Bundesliga und der Velux EHF Champions League sowie viele weitere Sporthighlights.

Für Familien und die kleinen Entertainmentfans stehen innerhalb Sky Kids unter anderen "Welpen Freunde", "Star Wars Rebels", "Heidi", "Wickie und die starken Männer" sowie viele weitere Inhalte auf Abruf zur Verfügung.