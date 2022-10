Beaujean wirft hin: Neuer Chef bei ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1-Chef Rainer Beau­jean wurde am Montag vom Aufsichtsrat abbe­rufen und hat sein Amt "im gegen­sei­tigen Einver­nehmen" nieder­gelegt. Neuer CEO wird der nieder­län­dische Medi­enma­nager Bert Habets. Dieser war in glei­cher Funk­tion bereits bis 2019 für die RTL Group tätig. Die Perso­nalie deutet auf einen Zusam­men­hang mit Plänen des italie­nischen Groß­aktio­närs Media For Europe hin, obwohl der Medi­enkon­zern dies demen­tiert.

Erfah­rener Medi­enma­nager

Bert Habets wird neuer CEO der ProSiebenSat.1 Media SE

Foto: ProSiebenSat.1 Media SE Dr. Andreas Wiele, Aufsichts­rats­vor­sit­zender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Mit Bert Habets über­nimmt einer der profi­lier­testen und erfolg­reichsten Medi­enma­nager Europas den Vorstands­vor­sitz von ProSiebenSat.1. Seine umfas­sende TV- und Digital-Exper­tise und Trans­for­mati­ons­erfah­rung wird Bert Habets intensiv einbringen, um die Entwick­lung von ProSiebenSat.1 zu einem Digi­tal­kon­zern weiter voran­zutreiben. Damit wird er einen signi­fikanten Beitrag zu den Wachs­tums­plänen von ProSiebenSat.1 leisten. Gleich­zeitig sind die Vertrags­ver­län­gerungen von Chris­tine Scheffler und Wolf­gang Link ein klares Zeichen unserer Aner­ken­nung für ihre ausge­zeich­nete Arbeit. Wir sind davon über­zeugt, dass ProSiebenSat.1 auch mit diesem Vorstands­team hervor­ragend für die Zukunft aufge­stellt ist."

Rainer Beau­jean, Vorstands­vor­sit­zender der ProSiebenSat.1 Media SE: "ProSiebenSat.1 ist auf dem rich­tigen Weg ein erfolg­rei­ches Digi­tal­unter­nehmen zu werden, wobei insbe­son­dere die Verzah­nung der zuletzt voll­ständig über­nom­menen Strea­ming-Platt­form Joyn mit dem Influ­encer Busi­ness und den Marken aus dem Dating & Video-Segment sowie dem Commerce & Ventures-Segment die digi­talen Fähig­keiten der Gruppe erheb­lich verbes­sern soll. Die vergan­genen Jahre waren aller­dings auch von zahl­rei­chen externen Faktoren gekenn­zeichnet, die unser Geschäft erheb­lich beein­träch­tigt haben. Ich bin stolz auf das, was wir als Team erreicht haben. Ich bedanke mich bei meinen Vorstands­kolleg:innen und vor allem bei allen Mitar­beiter:innen von ProSiebenSat.1, aber auch den Mitglie­dern von Aufsichtsrat und Beirat, welche die vielen wich­tigen Entschei­dungen der letzten Jahre eng begleitet haben."

Bert Habets: "Ich kenne die Heraus­for­derungen und Chancen gut, die sich für Medien- und Digi­tal­unter­nehmen bei ihrer Trans­for­mation ergeben. Daher freue ich mich sehr, diese Erfah­rung bei ProSiebenSat.1 einzu­bringen und gemeinsam mit meinen Vorstands­kolleg:innen und den rund 7.800 Mitar­beiter:innen dieses span­nende Unter­nehmen erfolg­reich voran­zutreiben."

Rückzug wegen Media For Europe?

Der plötz­liche Rückzug von Beau­jean kommt über­raschend, schließ­lich wurde dessen Vertrag erst Ende 2021 verlän­gert. Vieles deutet darauf hin, dass die Perso­nalie im Zusam­men­hang mit Plänen des italie­nischen Groß­aktio­närs Media For Europe steht. Das Konzern­manage­ment um Beau­jean distan­zierte sich bislang von Plänen der Italiener, einen paneu­ropäi­schen Medi­enkon­zern zu formen. Media For Europe hatte in der Vergan­gen­heit keinen Hehl daraus gemacht, dass man Beau­jean am liebsten loswerden wollte.

Da Habets mit der RTL Group bereits einen euro­päi­schen Medi­enkon­zern führte, passt er stra­tegisch durchaus zu Berlus­conis Plänen. Auch im Aufsichtsrat dürften perso­nelle Verän­derungen anstehen. Nach dem Abgang von Beau­jean wird vor allem inter­essant, was aus dem Commerce & Ventures-Geschäft von ProSiebenSat.1 wird. Insbe­son­dere an diesem Bereich äußerte MFE-Finanz­chef Marco Gior­dani in der Vergan­gen­heit bereits deut­liche Kritik, da hier kein Bezug zum Kern­geschäft bestehe.

ProSiebenSat.1: Berlus­coni verstärkt Präsenz in München