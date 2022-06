BILD TV: Livestrecke wird deutlich ausgebaut

Axel Springer hat mit seiner noch jungen TV-Marke BILD große Pläne: Auf den Screen­force Days kündigte das Medi­enhaus eine deut­liche Auswei­tung der tägli­chen Live­strecke an. Diese läuft künftig von Montag bis Freitag zwischen 7 Uhr und 20.15 Uhr und wird damit von fünf auf insge­samt 13 Stunden pro Tag ausge­baut. Das ist zwei­fels­ohne ein großer Schritt, gerade auch mit Blick auf den konzern­internen Wett­bewerb mit WELT.

Bewegt­bild mit Prio­rität

Thomas Kausch und Janina Kirsch moderieren das neue News-Magazin "BILD AM ABEND"

Foto: Niels Starnick/BILD Springer setzt stra­tegisch verstärkt auf audio­visu­elle Formate. Dazu gehören neben dem linearen TV-Programm auch Podcasts und mitt­ler­weile sogar ein Audio-Stream in Koope­ration mit dem Radio-Aggre­gator TuneIn. Hinzu gesellen sich noch digi­tale Bewegt­bild­for­mate auf BILD.de sowie den Smart­phone-Apps und der BILD-App auf Amazon Fire TV.

Nun folgt also ein weiterer Ausbau der Fern­seh­marke BILD. Programm­schwer­punkt ist von Montag bis Freitag ab 18 Uhr das News-Magazin "BILD am Abend", mode­riert von Thomas Kausch und Janina Kirsch. Dort dreht sich alles um die Top-Themen des Tages und Schlag­zeilen von Morgen. Um die Welt von Stars und Glamour geht es schließ­lich in den Promi-News mit Kult-Mode­ratorin Céline Behringer.

Mehr Fußball und Dokus

Die Fußball-WM in Katar wird mit Analysen von Ex-Natio­nal­spieler Lothar Matthäus und Sport­reporter-Legende Marcel Reif begleitet. Der Sonntag steht bei BILD mit Formaten wie "Die Lage der Liga", "InTORnational" und "Bayern Insider" noch­mals ganz im Zeichen des runden Leders. Ein ganz spezi­elles Sport­ereignis ist die "BILD Fight Night" mit span­nenden Box- und MMA-Kämpfen.

Last but not least soll sich auch eine Menge im Bereich Doku­men­tationen tun. Hier liegt ohnehin seit jeher eine Stärke bei Axel Springer, denn der Medi­enkon­zern betreibt mit N24 Doku bereits einen eigenen TV-Sender, welcher sich ausschließ­lich auf dieses Genre konzen­triert. Im aktu­ellen Jahr soll es aber nun ebenso mehr eigene Doku­men­tationen und Origi­nals für BILD TV geben. Content liefern dabei Fach­experten von AUTO BILD und COMPUTER BILD.

"Authen­tische Berichte"

Claus Strunz, BILD-Chef­redak­teur TV & Video: "BILD und Live, das ist Erfolg, das haben wir in den vergan­genen zehn Monaten klar gesehen. Immer, wenn BILD live ist, haben wir die besten Markt­anteile. Und deswegen senden wir jetzt 13 Stunden mit BILD live. Dabei setzen wir noch stärker auf Brea­king News und vertiefen unsere Bericht­erstat­tung mit BILD am Abend."

"Immer, wenn irgendwo was los ist, ist auch bei uns viel los. Unsere Repor­terinnen und Reporter sind ganz nah dran, berichten authen­tisch aus der Ukraine, bieten glamou­röse Einblicke in die Welt der Promis, mit Lothar Matthäus und Marcel Reif haben wir eine Top-WM-Mann­schaft. Wir produ­zieren noch mehr eigene Doku­men­tationen, unsere BILD-Origi­nals. Das alles gibt's bei uns. Das ist BILD TV."

Im März verkün­dete BILD selbst einen durch­schnitt­lichen Markt­anteil von 0,2 Prozent in der werbe­rele­vanten Ziel­gruppe 14 bis 49 Jahre, in der Live-Bericht­erstat­tung erreiche man Tages­markt­anteile von bis zu 0,5 Prozent. Damit besteht durchaus noch Luft nach oben.

