Kostenlos fernsehen: So geht's

Fern­sehen war in den 80er Jahren ganz einfach: In West­deutsch­land gab es ARD, ZDF und das jewei­lige Dritte Programm der Landes­rund­funk­anstalt. Im Osten waren zwei Fern­sehpro­gramme verfügbar. Dazu kamen je nach Region noch Kanäle aus benach­barten Regionen und - später dann - lokal auch private TV-Stationen. Heute gibt es nicht nur deut­lich mehr Programme, sondern auch eine Viel­zahl von Empfangs­wegen. Diese sind zum Teil aller­dings mit erheb­lichen zusätz­lichen Kosten verbunden. Wir haben uns mit unseren Multi­media-Experten Michael Fuhr einmal darüber unter­halten, wie man mit möglichst geringen Kosten beim TV-Konsum auskommt.

teltarif.de-Podcast zum Thema Free-TV Fern­sehen gibt es auch noch ganz klas­sisch über Antenne. ARD, ZDF und die öffent­lich-recht­lichen Spar­tenka­näle sind über DVB-T2 kostenlos zu empfangen. Für die privaten Programme fallen Extra-Gebühren an. Aller­dings gibt es über freenet TV Connect auch über Internet verbrei­tete Zusatz­programme, die wiederum kostenlos sind.

Wer die privaten TV-Kanäle von der Medi­engruppe RTL und ProSiebenSat.1 kostenlos empfangen möchte, kann auf den Satel­liten­direkt­empfang zurück­greifen. Beide Sender­gruppen haben erst kürz­lich ihren Vertrag mit dem Satel­liten­betreiber SES Astra verlän­gert. Die unver­schlüs­selte Programm­verbrei­tung bleibt somit erhalten. Aber auch Strea­ming-Apps bieten zum Teil kosten­losen Zugang zu öffent­lich-recht­lichen und privaten Fern­sehsen­dern. Im aktu­ellen Podcast von teltarif.de spre­chen wir darüber, welche Programme Sie mit welcher App empfangen können.

