Netcologne schaltet 2019 analoges Fernsehen ab

Fernsehen bei Netcologne gibt es ab 2019 nur noch digital Nach den großen Unternehmen Unitymedia und Vodafone (ex Kabel Deutschland) will sich auch der regionale Kabelnetzbetreiber NetCologne aus Köln vom analogen Fernsehen trennen und ab 2019 TV-Signale nur noch in digitaler Form in das eigene Netz einspeisen. Das gelte auch für das Tochterunternehmen NetAachen. Analoge Sender können ab diesem Zeitpunkt in den rund 255 000 TV-Haushalten im Raum Köln, Bonn, Leverkusen, Aachen, Düren, Düsseldorf und Neuss nicht mehr empfangen werden. Mit der Umstellung im Kabelnetz schaffe der regionale Anbieter laut eigenen Angaben Platz für neue Dienste und höhere Bandbreiten.

Digitalisierung auf dem Vormarsch

Die Digitalisierung im Kabelnetz sei laut dem Betreiber auf dem Vormarsch und mit Bayern und Sachsen hätten bereits die ersten Bundesländer die Analogabschaltung in Gesetzgebung überführt. "Das Analogzeitalter in Deutschland ist vorbei. Der Markt verändert sich grundlegend und auch wir müssen im Rheinland die Weichen für die Fernsehdienste der Zukunft stellen", erklärt Volker Kähler, Bereichsleiter Produkt- und Infrastrukturmanagement der NetCologne. Nicht nur die Gerätehersteller sind inzwischen vollständig zu digital übergegangen, auch der Ultra-HD/4K Content wird perspektivisch zunehmen. "Um den dafür notwendigen Platz auf dem Frequenzband zu schaffen, werden wir im Januar 2019 die analogen Sender abschalten", so Kähler.

Großteil schaut bereits digital

Schon heute nutzt der Großteil der TV-Haushalte von NetCologne und NetAachen das digitale TV-Angebot der Unternehmen. Hier werde sich nichts ändern. Kunden, die derzeit analog fernsehen, werden ab 2019 zusätzlich einen Digitalreceiver oder einen modernen Fernseher mit DVB-C zum Empfang der Sender einsetzen müssen. Darüber stehen aktuell über 300 digitale Sender zur Verfügung, von denen mehr als 80 in HD-Qualität eingespeist werden. Neben einem umfangreichen fremdsprachigen Angebot in über 15 Sprachen und einer Vielzahl eigener Pay-TV-Programmpakete, speisen NetCologne und NetAachen zudem über 65 Sender von Sky Deutschland ein.

