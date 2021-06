A+E Networks: "Lineare Sender sind uns sehr wichtig"

Während Disney sich auf Strea­ming konzen­triert und zuneh­mend TV-Sender abschaltet, will der US-Medi­enkon­zern Hearst Commu­nica­tions in Deutsch­land am linearen Fern­sehen fest­halten. Dessen Tochter A+E Networks betreibt hier­zulande die Sender "The History Channel" und "Crime + Inves­tiga­tion".

Über die weiteren Pläne spre­chen wir mit Geschäfts­füh­rerin Kathrin Palesch. Kathrin Palesch ist Geschäftsführerin von A+E Networks Germany

Foto: A+E Networks Germany teltarif.de: Frau Palesch, hoch­wertig produ­zierte Doku­men­tationen sind im frei empfang­baren Privat­fern­sehen bekannt­lich eher Mangel­ware. Man findet sie hingegen bei öffent­lich-recht­lichen Sendern bzw. Pay-TV-Mitbe­wer­bern wie National Geogra­phic von Disney, GEO TV der Medi­engruppe RTL oder Disco­very. Wo konkret posi­tio­niert sich A+E?

Kathrin Palesch: Hoch­wer­tige Doku­men­tationen sind funda­men­taler Bestand­teil des A+E Kata­logs. Das charak­teri­siert auch unsere Sender "The HISTORY Channel" und "Crime + Inves­tiga­tion" mit ihren zahl­rei­chen, teils preis­gekrönten Programmen, darunter "Die Befreier" von Emanuel Rotstein oder "Survi­ving R. Kelly". Unsere inter­national erfolg­rei­chen Sendungen setzen neue Maßstäbe für moderne TV-Produk­tionen. Wir haben exklu­siven Zugang auf einen großen Katalog der ameri­kani­schen Produk­tionen aus dem Hause A+E, aber auch auf sehr hoch­wertig produ­zierte Sendungen des ZDF, mit dem wir in lang­jäh­riger Part­ner­schaft zusam­men­arbeiten. Konkret zu Ihrer Frage mit Bezug auf die genannten Mitbe­werber würde ich sagen: Wir posi­tio­nieren uns auf Augen­höhe.

teltarif.de: Stich­wort Disco­very: Der US-Medi­enkon­zern dürfte voraus­sicht­lich in naher Zukunft mit WarnerMedia fusio­nieren. Wäre ein starkes Stand­bein im Bereich fiktio­naler Inhalte nicht auch für das weitere Wachstum von A+E sinn­voll?

Kathrin Palesch: Factual Enter­tain­ment ist die Kern­kom­petenz von A+E, und damit bedienen wir ein immer wich­tigeres und beliebtes Genre, mit dem wir nicht zuletzt auch dem wach­senden Anspruch an Medien hinsicht­lich ihrer Rele­vanz Rech­nung tragen. Das funk­tio­niert unab­hängig von der Zuge­hörig­keit zu einem fiktio­nalen US-Konzern. In der Vergan­gen­heit gab es immer wieder gesell­schafts­recht­liche Verän­derungen, lange waren wir in Deutsch­land in einem Joint Venture mit NBCUniversal, nun gehören wir zu 100 Prozent zu Hearst.

teltarif.de: Mitt­ler­weile sind ihre Sender "The History Channel" sowie "Crime + Inves­tiga­tion" bei Sky Ticket verfügbar, vor einiger Zeit bereits erfolgte die Aufschal­tung bei "Waipu TV". Welche Bedeu­tung haben diese Strea­ming-Platt­formen für Sie?

Kathrin Palesch: Strea­ming über alle einschlä­gigen Platt­formen gehört mitt­ler­weile zum gängigen Nutzer­ver­halten. Entspre­chend ist es auch für uns wichtig, denn unser Ziel ist es, unsere Inhalte so vielen Zuschauern wie möglich über alle tech­nischen Platt­formen hinweg zugäng­lich zu machen, ob ein Kunde nun klas­sisch über Kabel- oder Satel­liten­emp­fang, IPTV oder über Strea­ming-Platt­formen schaut.

teltarif.de: Wäre hier­zulande ein eigenes SVoD-Angebot von A+E, vergleichbar mit Disco­very+, denkbar?

Kathrin Palesch: Seit 2019 bezie­hungs­weise 2020 sind unsere eigen­stän­digen SVoD-Produkte "HISTORY Play" und "Crime + Inves­tiga­tion Play" bei Amazon und Apple für jeweils 3,99 Euro verfügbar. Wir arbeiten natür­lich ständig daran, die Verbrei­tung der SVoD-Produkte wie auch die Verbrei­tung unsere Sender konti­nuier­lich auszu­bauen, dabei konzen­trieren wir uns aber vor allem auf Part­ner­schaften mit Platt­formen.

teltarif.de: Disney schließt einen Groß­teil seiner TV-Sender und setzt somit prak­tisch ausschließ­lich auf Disney+. Welche Pläne haben Sie für die linearen Kanäle?

Kathrin Palesch: Unsere linearen Sender und die Part­ner­schaften mit unseren Platt­formen sind uns nach wie vor sehr wichtig, und wir entwi­ckeln sie ständig weiter, wie man an den jüngsten Starts unsere Sender bei Waipu, HD Austria, Ocilion und zuletzt auch bei Sky Ticket sieht. Unsere Zuschauer haben die Wahl, unseren Content klas­sisch linear oder non-linear über ein Pay-TV-Abo gebün­delt mit anderen Sender­marken oder über ein reines SVoD-Abo zu sehen.

teltarif.de: Insbe­son­dere im Bereich Geschichts­doku­men­tationen gibt es mitt­ler­weile viele attrak­tive Programm­inhalte. Ist es vor diesem Hinter­grund nicht schwierig, sich mit "The History Channel" ausschließ­lich auf ein spezi­elles Genre zu fokus­sieren?

Kathrin Palesch: The HISTORY Channel sendet seit 2004 erfolg­reich in diesem Genre und bietet dem Zuschauer Factual-Enter­tain­ment-Produk­tionen und Doku­men­tationen, die deut­lich machen, dass Geschichte nicht nur in der Vergan­gen­heit, sondern auch in der Gegen­wart und der Zukunft geschrieben wird. Wir bieten mit über 300 deut­schen Erst­aus­strah­lungen pro Jahr ein breites Spek­trum an hoch­wer­tigen klas­sischen Geschichts­doku­men­tationen, aber auch sehr unter­halt­same Doku-Formate. Das schätzen unsere Zuschauer.

teltarif.de: Welche Formate laufen aktuell beson­ders erfolg­reich?

Kathrin Palesch: Aktuell sehen bei unserem True Crime Sender "Crime + Inves­tiga­tion" unsere Zuschauer Formate wie "Hours to Kill", "Murder made me Famous" oder "Unent­deckt – Mörder unter uns" am liebsten. Bei The HISTORY Channel heißen unsere Dauer­brenner "Ancient Aliens – Uner­klär­liche Phäno­mene" und "Oak Island – Fluch und Legende", die mitt­ler­weile in zwölf bezie­hungs­weise acht Staf­feln ausge­strahlt werden. Des Weiteren ist "Forged in Fire – Wett­kampf der Schmiede" auch sehr beliebt. Aber auch klas­sische Doku­men­tationen wie das "Terra X"-Format, das wir seit Jahren von ZDF Enter­prise lizen­sieren, begeis­tert unsere Zuschauer. Zuletzt kamen auch hoch­karätig besetzte Produk­tionen wie "Pacific – Auf den Spuren von Captain Cook" mit Sam Neill, "Enslaved – Auf den Spuren des Skla­ven­han­dels" mit Samuel L. Jackson oder "History’s Grea­test Myste­ries" mit Laurence Fishb­urne gut an, wie uns auch Reak­tionen über unsere Social-Media-Kanäle zeigten.

teltarif.de: "Hör mal wer da hämmert" zählte in den 1990er-Jahren ebenso in Deutsch­land zu den beliebten Sitcoms. Wie kam es ausge­rechnet zu einer Reunion von Tim Allen und Richard Karn auf dem History Channel?

Kathrin Palesch: Durch den großen Erfolg von "Forged in Fire" als Wett­bewerbs­format entstand die Idee eines weiteren solchen Formats, in dem Hand­werker gegen­ein­ander antreten. Tim Allen und Richard Karn sind durch ihre Bekannt­heit aus "Hör mal, wer da hämmert" natür­lich die ideale Beset­zung und waren von der Idee ebenso begeis­tert wie die Produ­zenten bei A+E.

teltarif.de: Das euro­päi­sche Geschäft von A+E gehört voll­ständig zu Hearst Commu­nica­tions, in den USA hingegen besteht ein Joint Venture mit Disney. Ist es vor diesem Hinter­grund also völlig ausge­schlossen, dass Ihre Inhalte hier­zulande irgend­wann On Demand bei Disney+ zu sehen sind?

Kathrin Palesch: Als Teil von A+E in Europa haben wir keinen Einblick in die lang­fris­tigen Pläne zur Verbrei­tung der Inhalte von A+E US bei Disney+. Als Verant­wort­liche für die deutsch­spra­chige Region konzen­trieren wir uns auf die Verbrei­tung unserer Sender und unserer eigenen SVoD-Produkte.

teltarif.de: Welche Programm­high­lights sind für diese Saison noch geplant?

Kathrin Palesch: Sehr viele bekannte Gesichter werden wir demnächst bei "Crime + Inves­tiga­tion" sehen. Neben der Doku "Tödli­ches Erbe – Whitney Houston & Bobbi Kris­tina", die Einblicke in das Leben und leider auch den frühen Tod von Whitney Houston und ihrer Tochter gibt, zeigen wir "Teuf­lische Verbre­chen mit Donnie Wahl­berg" und im Herbst unser neues eigen­pro­duziertes Inter­view­format "Im Ange­sicht" mit Martin Semmel­rogge, Eva Haber­mann, Helmut Zierl und Michel Guil­laume. Bei The HISTORY Channel wird es neben "Tim Allen – Wett­kampf der Heim­wer­ker­könige" im Juli im August auch eine Sonder­pro­gram­mie­rung zur Geschichte des Frau­enwahl­rechts geben mit "Das Recht zu wählen – Frauen kämpfen für ihre Stimme" und mit "Great Inven­tions" eine span­nende Doku­reihe über die großen Erfin­dungen dieser Welt.

teltarif.de: Frau Palesch, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Kathrin Palesch

Als Geschäfts­füh­rerin von A+E Networks Germany verant­wortet Kathrin Palesch seit Juni 2019 alle Akti­vitäten der 100-prozen­tigen Hearst-Tochter im deutsch­spra­chigen Raum. Kathrin Palesch kam 2008 als Direk­torin der Finanz­abtei­lung zum Unter­nehmen. Ab 2015 verant­wor­tete sie als Director Finance & Busi­ness Deve­lop­ment zudem den Bereich Distri­bution für das gesamte deutsch­spra­chige Verbrei­tungs­gebiet. Zuvor arbei­tete die 41-jährige Diplom-Betriebs­wirtin bei der NBCUniversal Global Networks Deutsch­land GmbH als Head of Accoun­ting and Control­ling.

