Neue hybride Plattform Diveo will deutschen TV-Markt aufmischen

Konkurrenz für Sky oder HD+: Die M7 Group hat im Rahmen einer Launch-Party in Köln ihr neue hybride Plattform Diveo gestartet und will laut eigenen Angaben für frischen Wind im deutschen TV-Markt sorgen. teltarif.de war dabei.

Neue TV-Plattform Diveo Am gestrigen Mittwoch hat die M7 Group im Rahmen einer Launch-Party ihre neue hybride Plattform Diveo gestartet und will laut eigenen Angaben für frischen Wind im deutschen TV-Markt sorgen. Wie es auf der Präsentation in Köln hieß, wolle man ab sofort "TV unverpassbar" für deutsche Satelliten-TV-Haushalte machen. Gleichzeitig ist es der Einstieg der M7 Group ins Business-to-Consumer (B-to-C)-Geschäft in Deutschland. Großer Pluspunkt ist eine Mischung aus linearem und non-linearem Content: Die Plattform beinhaltet eine Auswahl von bis zu 70 HD-TV-Sender, dem Zugriff auf rund 30 Mediatheken, eine umfassenden Video-on-Demand (VoD)-Bibliothek und vielfältige digitalen Services wie zeitversetztes Fernsehen und Cloud-Recording.

"Die Vision von Diveo ist es, unsere Kunden mitzunehmen in die Zukunft des TV-Entertainments. Wir wollen möglich machen, was möglich ist, um TV-Erlebnisse unverpassbar werden zu lassen", sagt Oliver Rockstein, der als Executive Vice President (EVP) der M7 Group Diveo verantwortet. "Diveo macht den Zugang zu TV-Inhalten in brillanter Bildqualität einfach und komfortabel. Kunden profitieren von der Freiheit, selbst bestimmen zu können, welche TV-Inhalte wann, wo und wie konsumiert werden. Wir versprechen, dass Diveo nie stillstehen, sondern sich immer weiterentwickeln wird. Dabei nutzen wir die Qualität des Satelliten und die Kraft der Digitalisierung", so Rockstein weiter.

Die Plattform will sich in bislang nicht dagewesener Form an den Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten von Konsumenten im digitalen Zeitalter orientieren. Diveo verbindet dabei die Vorteile des Satelliten-TV mit den Stärken des Internets. Ermöglicht wird dies durch eigenentwickelte Technologie der M7 Group. Mit der Diveo-TV-App (iOS, Android) können Kunden lineare und non-lineare TV-Inhalte auf ihrem HD- oder Ultra-HD-Fernsehgerät, auf Endgeräten wie Tablet, Smartphone oder PC im Heimnetzwerk sowie unterwegs über WLAN oder mobiles Internet (ab UMTS/3G) genießen. Der Nutzer kann über die Diveo-TV-App Sendungen aufnehmen, Aufzeichnungen in einer Cloud-Lösung speichern, während eines laufenden Programms neu starten, pausieren, steuern und abrufen sowie auf Mediatheken und eine VoD-Bibliothek zugreifen. Der Vorteil: Sowohl über Satellit als auch im Internet können Kunden auf ein einheitliches Portal mit gleicher Menüführung und identischen Inhalten zurückgreifen.

Drei Pakete zum Marktstart

Zum Marktstart gibt es Diveo in drei Varianten. Das "Erlebnis-Paket" für 7,90 Euro monatlich bietet mehr als 50 HD-Sender, die über Satellit empfangen werden. Hierzu gehören die öffentlich-rechtlichen HD-Sender sowie die beliebtesten Privatsender, wie etwa RTL HD, ProSieben HD, Sat.1 HD, Vox HD, RTL II HD, Eurosport 1 HD, Sport 1 HD und Nitro HD. Beim Paket "Entdecker" für 11,90 Euro kommen drei Premium-Sender hinzu. Diese kann der Zuschauer frei aus dem Angebot wählen und auf Wunsch monatlich ändern. Das Paket "Vielfalt" für 16,90 Euro bietet darüber hinaus eine breite Auswahl von mehr als 20 Premium-Sendern, wie zum Beispiel AXN HD, FOX HD, Sony Entertainment TV HD, Universal Channel HD, Syfy HD und Planet HD. In allen drei Paketen sind die Diveo-TV-App und alle beschriebenen Funktionen enthalten.

Diveo wird über Satellit (Astra, 19,2° Ost) und das Internet verbreitet. Zuschauer benötigen für den Empfang die von M7 entwickelte, hybride Diveo-Box, einen Anschluss an die heimische Sat-Anlage sowie einen Internetzugang. Die Diveo-Box wird mit dem mitgelieferten LAN-Kabel mit dem Internet und über die HDMI-Schnittstelle mit dem Fernsehgerät verbunden. Darüber hinaus installiert der Kunde die Diveo-TV-App auf seinem mobilen Endgerät. Nach wenigen nutzerfreundlichen Formatierungsschritten über die Box und die App ist Diveo startklar.

Alternativ lässt sich Diveo auch über ein CI+-Modul für das TV-Gerät nutzen. Wichtig ist hierbei: Um die zahlreichen digitalen Funktionen auch auf dem Smart-TV nutzen zu können, benötigt der Kunde die kostenlose Diveo-TV-App. Die erste Applikation speziell für Samsung-Geräte wird in Kürze bereitgestellt, Varianten für weitere Hersteller folgen.

Ab sofort abonnierbar

Sat-TV-Haushalte können Diveo ab sofort online unter www.diveo.de bestellen. Im Diveo-Onlineshop winken zum Start attraktive Angebote. So gibt es für Frühbucher bei Online-Bestellung jedes Diveo-Paket für 0 Euro monatlich bis 30. April 2018 sowie eine 30-tägige Testphase inklusive. Sat-Nutzer können grundsätzlich zwischen den zwei alternativen Empfangsmöglichkeiten Diveo-Box oder Diveo CI+ Modul wählen. Die Vertragslaufzeit für Diveo beträgt zwölf Monate.

Die Diveo-Box wird in der Einführungsphase bis zum 30. April 2018 für 79 Euro angeboten. Die TV-App und bis zu zehn Stunden Speicherplatz in der Cloud sind in den drei Paketen für alle Kunden kostenfrei enthalten. Kunden mit mehr Speicherbedarf können zusätzliche Kapazitäten hinzubuchen - 100 Stunden für 2 Euro, 250 Stunden für 5 Euro und 500 Stunden für 8 Euro.

Zusätzlich zur Online-Bestellmöglichkeit wird es Diveo voraussichtlich ab März auch im Fachhandel zu kaufen geben. "Wir freuen uns über das bereits jetzt große Interesse des Fachhandels an Diveo", sagt Rockstein. "Es besteht bereits Einigkeit über Listings bei den meisten der großen Fachhandelspartner. Diveo wird somit voraussichtlich im März neben dem Online-Vertrieb im stationären Handel erhältlich sein."

In Zukunft denkt die M7 Group über einen weiteres Ausbau nach. So könnte es weitere TV-Pakete, etwa mit Fremdsprachen, geben.