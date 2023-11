Live-TV: Nur drei Apps überzeugen

Für TV-Strea­ming auf mobilen Endge­räten wie Smart­phones oder Tablets gibt es mitt­ler­weile verschie­dene Wege. Eine der belieb­testen Optionen sind dabei soge­nannte OTT-Dienste, welche via App ohne Bindung an einen bestimmten Inter­net­pro­vider nutzbar sind. Zu den bekann­testen Anbie­tern zählen waipu.tv, Joyn, Zattoo oder auch die MagentaTV-App der Deut­schen Telekom. Öffent­lich-recht­liche und private Sender bieten prak­tisch alle OTT-Apps. Geht es aber um die wich­tigsten Punkte Preis-Leis­tungs-Verhältnis und inhalt­licher Mehr­wert, haben nur drei Anbieter die Nase vorn.

Joyn PLUS

Joyn bietet einen günstigen Einstieg in die Welt des TV-Streaming

imago images / Rüdiger Wölk ProSiebenSat.1 liefert mit seinem Streamer Joyn derzeit mitunter das attrak­tivste Preis-Leis­tungs-Verhältnis für Fern­seh­fans im Netz. Denn hier gibt es zum Pauschal­preis für unter sieben Euro neben öffent­lich-recht­lichen Sendern einen Groß­teil der privaten Kanäle und das Pay-TV-Angebot der ProSiebenSat.1-Gruppe (ProSieben FUN, Kabel Eins Clas­sics, Sat.1 Emotions). Hinzu kommt ein sehr umfang­rei­ches Angebot an FAST-Chan­nels mit schon etwas ange­staubten Inhalten großer US-Studios wie NBCUniversal und Warner. Abge­rundet wird das Angebot durch eine eigene Media­thek mit Catch-Up-Inhalten.

Verzichten muss man aller­dings auf Inhalte von RTL, da diese nicht auf der Platt­form von ProSiebenSat.1 vertreten sind, sondern mit RTL+ bislang auf ein eigenes Strea­ming-Angebot setzen. Zumin­dest ist man aber bei ProSiebenSat.1 seit geraumer Zeit bestrebt, der Kölner Konkur­renz Joyn schmack­haft zu machen. Somit ist es nicht völlig ausge­schlossen, dass auch die RTL-Sender früher oder später auf Joyn zu finden sind.

MagentaTV

MagentaTV ist auch unab­hängig von einem Breit­band­anschluss der Deut­schen Telekom verfügbar. Beson­ders inter­essant ist hier das Paket "MagentaTV Smart Netflix" für 13 Euro im Monat, wobei aktuell bei Bestel­lung die ersten sieben Monate kosten­frei inklu­sive sind. Für den Preis bekommen Zuschauer eine ganze Menge Enter­tain­ment: Neben dem umfang­rei­chen Angebot privater und öffent­lich-recht­licher Sender in HD (100 Kanäle) gibt es dazu das Netflix-Basisabo mit Werbung sowie RTL+ Premium und zusätz­lich 100 Stunden Aufnah­mespei­cher.

Damit zeigt sich MagentaTV im Vergleich der Strea­ming-Apps als attrak­tivstes Gesamt­angebot für alle, die ein güns­tiges Komplett­angebot aus TV und Strea­ming suchen. Ein Haken ist aller­dings die zwei­jäh­rige Vertrags­lauf­zeit. Wer also kurz­fristig abseits von RTL+ oder Netflix den Strea­ming-Dienst wech­seln möchte, sollte lieber nach einem flexi­bleren Angebot Ausschau halten.

waipu.tv

Den Vergleichs­sieg bei Technik und Sender­angebot holt zwei­fels­ohne waipu.tv. Beim Angebot an TV-Sendern findet sich in Deutsch­land derzeit kein attrak­tiveres Angebot, so gibt es nahezu alle wich­tigen öffent­lich-recht­lichen, privaten und Pay-TV-Sender im Paket für unter 13 Euro im Monat. Hinzu kommt die Waipu­thek mit On-Demand-Content, 100 Stunden Aufnah­mespei­cher und vier paral­lelen Streams.

Auf Wunsch sind weitere Add-Ons wie Netflix sowie DAZN und der waipu.tv 4K TV-Stick hinzu­buchbar. Über­zeugen können auch die schnellen Umschalt­zeiten, bei denen sich das OTT-Angebot kaum vom linearen Fern­sehen via Kabel, Satellit oder Antenne unter­scheidet. Deut­lich größer als bei der Konkur­renz ist bei waipu.tv auch das Angebot an FAST-Chan­nels, wobei sich hier kaum attrak­tive Inhalte der großen US-Studios finden.

Zattoo und HD+ Stream weniger attraktiv

Die Ange­bote vom TV-Strea­ming-Platz­hirsch Zattoo sowie HD+-Stream können nach unserer Einschät­zung im Vergleich zu den drei Vergleichs­sie­gern nicht über­zeugen. So bietet HD+ für unter neun Euro nur ein Basis­angebot an privaten und öffent­lich-recht­lichen Sendern. Bei Zattoo ist der Einstieg mit knapp zehn Euro noch teurer, für das ergän­zende Pay-TV-Paket Zattoo Plus Enter­tain­ment fallen noch­mals knapp zehn Euro an.

Bleibt das klare Fazit: Wer rein auf den Preis schaut, bekommt derzeit bei Joyn PLUS das beste Preis-Leis­tungs-Verhältnis. Wer beson­deren Wert auf ein umfang­rei­ches Programm­angebot und zusätz­liche Strea­ming-Dienste wie Netflix, DAZN oder RTL+ legt, sollte bei Magenta TV oder waipu.tv zugreifen. Zudem lohnt es sich, immer Akti­ons­ange­bote der Dienste im Auge zu behalten.

