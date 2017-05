Analoges TV in NRW, Hessen und BaWü kurz vor Abschaltung

Wer in Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg noch per analogem Kabelsignal fern sieht, sollte sich eine Alternative suchen. Im Juni werden die Sender abgeschaltet.

In etwa 30 Tagen endet das analoge TV-Angebot im Unitymedia-Netz. In den drei Bundesländern, in denen der Anbieter tätig ist, wird dann wie berichtet die Übertragung der derzeit noch maximal 25 TV-Sender eingestellt. Nutzer sind also aufgerufen, sich um alternative Empfangswege zu kümmern. Zuletzt war von 800 000 Betroffenen die Rede.

Die Abschaltung erfolgt zwischen dem 1. und 27. Juni in fünf Wellen. Mit Blick auf den Stichtag im Juni intensiviert Unitymedia seine Verbraucher-Informationskampagne rund um die TV-Digitalisierung. Ab sofort können Unitymedia-Kunden auf der Informationswebseite die Postleitzahlen-Suchfunktion nutzen, die über den Umschalttermin im jeweiligen Ort Auskunft gibt.

Mehrere Infomobile von Unitymedia werden unmittelbar vor den jeweiligen Abschaltungswellen stark frequentierte Plätze in insgesamt 30 Städten im gesamten Verbreitungsgebiet von Unitymedia ansteuern und Verbraucher über die Umstellung auf digitales Fernsehen informieren. Diese Termine werden auch der Webseite zu entnehmen sein.

Was ist zu tun?

Motiv einer Unitymedia-Werbekampagne Für den Empfang digitaler TV-Programme benötigen Kunden einen Flachbildfernseher mit einem digitalen Kabeltuner (DVB-C). TV-Geräte, die nach 2010 hergestellt wurden, sind in der Regel mit einem solchen DVB-C-Tuner ausgestattet. Unitymedia-Kunden können zudem auf der Informationswebseite mit einem TV-Quick-Check schnell und einfach prüfen, ob sie analog oder digital fernsehen. Ärgerlich dabei ist, dass die meisten Analog-Zuschauer älteren Semesters sein dürften und oftmals auch nicht der englischen Sprache mächtig sind. Ob ihnen Internetseiten mit Begriffen wie "Quick-Check", "Receiver" oder "Tuner" weiterhelfen, mag bezweifelt werden.

Einblendung im TV-Signal

Doch auch Kunden, die sich gar nicht um das Thema kümmern, werden auf die Abschaltung hingewiesen. Ab Anfang Mai informieren Laufbänder die Zuschauer von analogen TV-Kanälen über das Ende des analogen TV-Programms im Juni.

Neben dem digitalen Kabel gibt es auch zahlreiche Alternativen zum künftigen TV-Empfang. Einer der möglichen Wege könnte ein Streaming-Dienstleister sein, der jedoch eine Breitband-Internetleitung voraussetzt. Wir haben die verschiedenen Streaming-Angebote miteinander verglichen.