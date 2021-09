Amazon bringt eigenen Smart TV auf den Markt

Amazon ist mit seinen Fire-TV-Sticks bereits auf vielen Fern­sehern vertreten, seit einiger Zeit gibt es auch Koope­rationen mit diversen TV-Herstel­lern. Beispiels­weise kann man auf Fern­sehern der Marke Grundig Amazons FireOS-Betriebs­system auch ohne einen sepa­raten Stick nutzen. Offenbar soll es jedoch nicht bei solchen Vertriebs­koope­rationen bleiben, wie nun das Portal "Busi­ness­insider" (Paid) erfahren haben will. In Indien ist ein entspre­chendes Gerät bereits online verfügbar.

Setzt Amazon auf Eigen­marke?

Die Infor­mationen legen nahe, dass Amazon den Smart TV unter seiner Haus­marke "Amazon Basics" vermarkten wird. Dort setzt der Versand­händler bereits seit längerer Zeit auf Haus­halts­geräte, so unter anderem auch auf Staub­sauger. Speku­liert wird über einen Markt­start bereits im Oktober, dann aber vermut­lich zuerst auf dem US-Markt. In der Regel erscheint neue Hard­ware von Amazon erst Monate später in Europa und insbe­son­dere Deutsch­land. In Indien verkauft Amazon bereits Smart TVs unter der Eigenmarke Amazon Basics

Bild: Amazon Vor allem Geräte mit der smarten Assis­tentin Alexa werden übli­cher­weise erst einge­hend auf dem US-Markt getestet, bevor sie in den inter­natio­nalen Vertrieb gehen. Um einen exakt solchen Fall dürfte es sich bei dem Smart TV mit Alexa-Sprach­steue­rung halten. Unklar sind demzu­folge zum jetzigen Zeit­punkt auch noch exakte Modell­größen und Preise, TV-Hersteller setzen aller­dings mitt­ler­weile zuneh­mend auf größere Bild­schirm­dia­gonalen. So sind beispiels­weise 40-Zoll-Geräte zuneh­mend seltener geworden, dafür finden sich in den Verkaufs­regalen immer mehr Panels mit einer Diago­nale von 43 Zoll.

Eher güns­tige Hard­ware

Geräte unter der Marke Amazon Basics fallen tradi­tio­nell eher in güns­tigere Preis­kate­gorien, bieten dennoch ein akzep­tables Preis-Leis­tungs­ver­hältnis. Gene­rell sollte man hierbei jedoch die eigenen Erwar­tungen nicht zu hoch ansetzen. Wir gehen davon aus, dass in entspre­chenden Smart TVs wahr­schein­lich nicht die hoch­wer­tigsten Panels verbaut werden, auch der Funk­tions­umfang wird voraus­sicht­lich nicht mit hoch­prei­sigen Geräten von LG oder Samsung mithalten können.

Beim Betriebs­system selbst kann Amazon jedoch nicht viel falsch machen: FireOS funk­tio­niert auf allen Geräten gleich und sollte bei der Einrich­tung keine Schwie­rig­keiten bereiten. Für die Nutzung wird aller­dings ein Amazon-Account voraus­gesetzt, dieser dürfte jedoch mitt­ler­weile in den meisten Haus­halten vorhanden sein. Zudem kann man entspre­chende Geräte in der Regel auch mit Amazons Smart Spea­kern steuern.

Lieber abwarten

Sofern die Smart TVs tatsäch­lich bereits im Oktober auf den Markt kommen, würden wir jedoch vorerst von einem Kauf abraten. Einer­seits zeich­nete sich auch die erste Serie der Fire TVs von Grundig durch einige Kinder­krank­heiten aus, zudem dürften die Preise nach einigen Wochen weiter fallen. Weiterhin sollte man abwägen, ob eine Nutzung des Amazon-Ökosys­tems für die eigenen Bedürf­nisse wirk­lich sinn­voll ist. Ohne Prime-Abo lässt sich auch problemlos auf andere Systeme zurück­greifen.

Erfah­rungs­gemäß hinter­lässt hier VIDAA Lite des chine­sischen Herstel­lers Hisense einen guten Eindruck, die Geräte sind im Handel eben­falls sehr günstig zu bekommen. So zum Beispiel werden 32-Zoll-TVs der Marke auch auf Amazon bereits für unter 200 Euro gelistet. Eine weitere Alter­native sind Fern­seher mit Google TV, diese finden sich ebenso auf güns­tigeren Fern­sehern, unter anderem der Marke Sharp oder TCL.

Auch der Hard­ware­her­steller Roku bringt in Deutsch­land eigene Hard­ware auf den Markt.