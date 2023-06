Nach Android-Update: Hosentaschen-Notrufe nehmen zu

Die Stadt Gera hat in den vergan­genen Wochen vermehrt verse­hent­lich vom Handy abge­setzte Notrufe regis­triert. In der Zentralen Leit­stelle seien bei gleich­blei­bender Einsatz­lage rund die Hälfte mehr Fehl­anrufe einge­gangen als üblich, teilte die Stadt­ver­wal­tung heute mit. Mehr als 11.000 solcher Anrufe liefen demnach bis Mitte des Jahres in der Zentralen Leit­stelle ein - so viel wie im gesamten Jahr 2022.

Soft­ware-Update sei schuld

Ein Software-Update soll Schuld sein, dass die Stadt Gera vermehrt Fehlanrufe zu Notrufnummern verzeichnet (Symbolbild)

Foto: animaflora-fotolia.com Grund dafür seien haupt­säch­lich durch das mobile Endgerät ausge­löste Anrufe, erklärte Thilo Schütz, Leiter des Amtes für Brand- und Kata­stro­phen­schutz. "Die Anru­ferinnen und Anrufer können in den aller­meisten Fällen gar nichts dafür und merken den verse­hent­lich ausge­lösten Notruf oftmals nicht einmal." Ursache dafür sei ein Update auf das Betriebs­system Android 13, das es Nutzern erleich­tern soll, einen Notruf abzu­setzen.

"Diese gut gemeinte Funk­tion sorgt leider dafür, dass der Notruf sehr oft verse­hent­lich beim Tragen des mobilen Endge­rätes in der Hosen­tasche ausge­löst wird", sagte Schütz. Schon ein leichter Stoß oder eine schwache Erschüt­terung könne durch das Update einen unge­wollten "Hosen­taschen­notruf" verur­sachen. Betroffen seien beson­ders Handys von den Herstel­lern Samsung und Google.

Sobald Betrof­fene einen verse­hent­lich ausge­lösten Notruf bemerken, sollten sie unbe­dingt in der Leitung bleiben und nicht auflegen, hieß es. Sollte das Tele­fonat vor Kontakt­auf­nahme abge­bro­chen werden, erfolge in jedem Fall ein Rückruf. Ausschließ­lich der beab­sich­tigte Miss­brauch von Notrufen ist in Deutsch­land strafbar.

