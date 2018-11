FCB Mobil: Kostenlose DayFlat im Advent

DayFlat-Aktion bei FCB Mobil Wie berichtet gibt es bei der Deutschen Telekom an den Advent-Wochenenden wieder eine Aktion, bei der interessierte Kunden die Möglichkeit haben, viermal für bis zu 24 Stunden kostenlos den mobilen Internet-Zugang über LTE, UMTS und GPRS zu nutzen. Mittlerweile hat auch FCB Mobil, die Mobilfunkmarke des FC Bayern München, Details zu einer vergleichbaren Aktion veröffentlicht.

Bei FCB Mobil gilt die Aktion für alle Kunden, allerdings nur an den Adventsonntagen. Das heißt, die kostenlose Tages-Flatrate, bei der für jeweils 24 Stunden das Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang nicht berechnet wird, kann am 2., 9., 16. und 23. Dezember jeweils in der Zeit zwischen 0 Uhr und 23.59 Uhr gebucht werden.

Anders als bei der Telekom erfolgt die Aktivierung nicht über eine App, sondern per SMS. Interessenten, die die kostenlose Tages-Flatrate buchen wollen, senden im jeweiligen Aktionszeitraum eine Kurzmitteilung mit dem Text DAYFLAT an die netzinterne Kurzwahl 1900. Per SMS soll dann auch die Freischaltung der jeweiligen Flatrate bestätigt werden. Ab diesem Zeitpunkt wird für jeweils 24 Stunden der Datenzähler bei der mobilen Internet-Nutzung gestoppt.

Vorsicht vor der Buchung an anderen Tagen

Teilnehmen können alle Kunden von FCB Mobil. Allerdings kann die Flatrate pro Rufnummer an jedem Adventsonntag nur einmal aktiviert werden. Die SMS-Bestellung funktioniert auch an allen anderen Tagen. Dann jedoch wird die reguläre DayFlat unlimited aktiviert, die mit einem Preis von jeweils 4,95 Euro zu Buche schlägt. Das Angebot gilt den Teilnahmebestimmungen zufolge nur für den Datenverkehr innerhalb Deutschlands und nicht beispielsweise im EU-Roaming.

FCB Mobil ist - ähnlich wie EDEKA smart - ein Angebot der Telekom Multibrand GmbH. Das heißt, die Kunden nutzen einen echten Netzbetreiber-Tarif und haben auch den Zugang zum LTE-Netz zur Verfügung. Die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 300 MBit/s.

Die Kundenbetreuung von EDEKA smart wusste auf Anfrage noch nichts von einer kostenlosen DayFlat-Aktion im Advent und auch auf der Webseite des Anbieters gibt es noch keine Hinweise auf eine derartige Aktion. Dafür werden die Startersets für alle Tarife noch bis zum kommenden Sonntag, 2. Dezember, mit 5 Euro Rabatt verkauft.

