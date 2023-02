teltarif.de Talk: Gratis-Streaming mit FAST Channels

In den vergan­genen Monaten sind zahl­reiche FAST Chan­nels gestartet. Doch was ist das über­haupt und was bieten Kanäle den Zuschauern.

Foto: teltarif.de In den vergan­genen Monaten sind zahl­reiche soge­nannte FAST Chan­nels gestartet. Dabei handelt es sich um kosten­lose, werbe­finan­zierte TV-Streams. Doch welche Ange­bote gibt es und was hat der Zuschauer davon? Darüber spre­chen wir in der aktu­ellen Podcast-Episode mit unserem Multi­media-Spezia­listen Michael Fuhr.

Foto: teltarif.de Im Dezember stellte Joyn über­raschend seinen eigenen, linearen Kanal "Prime­time" ein. Als Ersatz hat der Veran­stalter gleich 16 neue, lineare 24/7-Kanäle zu ausge­wählten Genres, Filmen und Serien gestartet. Doch damit steht Joyn nicht alleine da. Auch der Sport-Strea­ming­dienst DAZN hat Ende vergan­genen Jahres zwei soge­nannte FAST Chan­nels gestartet. Diese sind anders als die sons­tigen DAZN-Dienste kostenlos nutzbar und werden über Werbe­schal­tungen finan­ziert. Ein Ausbau des Ange­bots ist bereits geplant.

Die Gratis-Kanäle von DAZN tragen sogar das Wort "FAST" im Namen. Aber was bedeutet "FAST Channel" über­haupt? Warum starten Veran­stalter wie Joyn und DAZN über­haupt ein Gratis-Angebot und was läuft dort? Ist ein linearer Kanal nicht sogar ein Rück­schritt gegen­über zeit­sou­veränem Strea­ming? Das sind einige der Themen unserer neuen Podcast-Ausgabe.

Während bei Joyn und DAZN die FAST Chan­nels nur ein zusätz­liches Angebot sind, setzt beispiels­weise Pluto TV ausschließ­lich auf lineare, werbe­finan­zierte TV-Streams. Aber auch im Ausland gibt es kosten­lose Strea­ming-Ange­bote, wie wir im aktu­ellen Podcast bespre­chen.

