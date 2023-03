WatchOS 9.4: Familien-Konfiguration bei Vodafone möglich

Apple erlaubt, die Apple Watch auch "alleine" in der Fami­lien­kon­figu­ration zu betreiben, bisher nur bei der Telekom. Seit dem Update auf WatchOS 9.4 geht das auch bei Voda­fone.

Apple bietet die Möglich­keit, die Apple Watch auch Stand alone zu nutzen, also ohne Verbin­dung mit einem iPhone, das beim glei­chen Netz­anbieter aktiv sein muss. Dazu erhält die Apple Watch eine eSIM, die als Soft­ware geladen wird.

Fami­lien­kon­figu­ration jetzt auch bei Voda­fone

Nach dem Update auf WatchOS 9.4 kann eine AppleWatch (ab Version 4) auch im Netz von Vodafone in Familienkonfiguration betrieben werden.

Getty Images/Maskot / Vodafone Seit einiger Zeit ist auch eine Fami­lien­kon­figu­ration möglich. Das bedeutet, die AppleWatch bekommt eine eigene Rufnummer (via eSIM), es gibt aber kein perma­nent gekop­peltes iPhone mit der glei­chen Nummer dazu. Die Ziel­gruppe: Personen, die nur im Notfall kommu­nizieren wollen oder sollen. Dazu die Möglich­keit, den Standort der Person zu wissen, um in Notfall Hilfe orga­nisieren zu können, z.B. Senioren oder Kinder, die sich verlaufen haben oder ander­weitig Hilfe brau­chen.

Bislang war diese Fami­lien­kon­figu­ration im Mobil­funk­netz der Telekom möglich. Seit dem gest­rigen Update auf WatchOS 9.4 kommen auch Kunden im Voda­fone-Netz in den Genuss dieser Funk­tion.

Neuer Voda­fone Tarif "Smart Tech M"

Dazu bietet Voda­fone den Tarif "Smart Tech M" an. Damit lassen sich Anrufe empfangen oder tätigen sowie Nach­richten versenden. Je nachdem, welche Einstel­lungen und Funk­tionen frei­gegeben werden, stehen Kindern weitere Apple-Watch-Funk­tionen zur Verfü­gung, betont man bei Voda­fone. Die Fami­lien­kon­figu­ration ermög­licht es Kindern, die Kommu­nika­tions-, Gesund­heits-, Fitness- und Sicher­heits­funk­tionen der Apple Watch zu nutzen, auch wenn sie kein eigenes iPhone besitzen.

Erst­ein­rich­tung über das iPhone der Eltern

Die Eltern können die Apple Watch der Kinder über ihr eigenes iPhone einrichten, sodass Kinder über Tele­fon­anrufe und Nach­richten mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben können. Auch auf Karten, Siri, Alarm­funk­tionen und den App-Store lässt sich zugreifen.

Eltern können den Standort ihrer Kinder ermit­teln und profi­tieren gleich­zeitig von Sicher­heits­tools wie dem "Emer­gency SOS Notruf". Die persön­lichen Daten werden dabei verschlüs­selt, erklärt Voda­fone.

Einfa­ches Anmel­dever­fahren

Wer die Fami­lien­kon­figu­ration verwenden möchte, koppelt die Apple Watch zunächst mit einem iPhone (z.B. das der Eltern), das bereits mit dem Voda­fone-Mobil­funk­netz verbunden ist. Sogleich öffnet sich ein Fenster, in dem man sich mit seinem Voda­fone-Kunden­kenn­wort anmeldet. Nun wählt man einen der zwei verfüg­baren Smart Tech M Tarife aus und bestä­tigt die Buchung. Eine eSim wird nun auto­matisch auf der Apple Watch akti­viert und die Kinder haben auf der Apple Watch ihre eigene Tele­fon­nummer.

Wer bereits über einen Smart Tech Tarif verfügt und diesen mit der Apple Watch nutzen möchte, wählt im Buchungs­pro­zess die Option „vorhanden Tarif nutzen“ aus.

Smart Tech M Tarif­details

Die beiden zur Verfü­gung stehenden Tarife (mit verschie­denen Lauf­zeiten) beinhalten pro Monat ein Daten­volumen von 3 GB sowie 500 Minuten zum Tele­fonieren und 100 SMS inner­halb Deutsch­lands. Zu beachten ist: EU-Roaming unter­stützt die Fami­lien­kon­figu­ration von Apple nicht.

Unter­schied­lich sind die Preise bei verschie­denen Lauf­zeiten: Wer sich für eine Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten entscheidet, zahlt monat­lich 5,99 Euro. Wer sich nicht so lange binden und eine monat­liche Kündi­gungs­frist haben möchte, zahlt 6,99 Euro pro Monat.

Voraus­set­zung für die Nutzung der Fami­lien­kon­figu­ration ist eine Apple Watch mit einge­bauter Mobil­funk-Funk­tion (das geht ab Apple Watch Series 4 oder der Apple Watch SE oder höher). Die Eltern benö­tigen für die Fami­lien­kon­figu­ration zudem mindes­tens ein iPhone 6s mit iOS 14 oder neuer (aktuell ist 15.7.4) für die Erst­kon­figu­ration der Apple Watch.

Gestern hat Apple iOS 16.4, WatchOS 9.4 und MacOS Ventura 13.3 ausge­lie­fert. Auch ältere Modelle wurden mit Updates versorgt. Sollte die bereits vorhan­dene AppleWatch noch kein WatchOS 9.4 besitzen, kann sie zunächst als "eigene" Uhr an das iPhone gekop­pelt und mit dem Update versorgt werden. Danach wird sie wieder "getrennt" und über die "Fami­lien­option" neu einge­richtet. Ist mit diesem iPhone bereits eine andere Apple Watch verbunden, geht das als weitere Uhr trotzdem.