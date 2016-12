Telekommunikations-Horror: Falsche Rechnung, kein Netz & Co.

Als Mobilfunkkunde tritt man mit seinem Provider nicht immer nur zum informellen Austausch in Kontakt. Im Podcast gehen wir auf Kundenärger nach falscher Rechnung und Netzproblemen ein.

Ärger mit dem Provider: Nutzer können sich zwischen verschiedenen Lösungswegen entscheiden Unberechtigte Posten auf der Mobilfunkrechnung? In dieser Podcast-Episode sprechen wir über unter­schiedliche Probleme, die sich bei der Nutzung von Mobilfunk, Festnetz und Internet ergeben können. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Kundenärger nach falscher Rechnung - mögliche Lösungen

teltarif.de hat einen eigenen Leserservice und der zuständige Redakteur Alexander ist heute zu Gast im Podcast. Aus der täglichen Praxis kennt Alexander zu genüge Probleme, denen Mobilfunk- und Festnetzkunden ausgesetzt sind. Im ersten Teil des Gesprächs informiert der Experte über Möglichkeiten, wie Nutzer bei einer zu hohen Rechnung reagieren sollten und wie rechtliche Schritte vermieden werden können. Dabei exerzieren wir einen Beispielfall durch und zeigen auf, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben, die unberechtigterweise erhoben wurden. Ein Tipp: Die Fristsetzung hilft bei der Durchsetzung der eigenen Forderungen. Doch wie sieht es eigentlich bei Netzproblemen aus? Auch hier hat Alexander passende Ratschläge auf Lager und erklärt, wie in einem aktuellen teltarif-hilft-Fall einer Leserin bei ihrem Problem mit congstar geholfen werden konnte.

Benötigen Sie selbst Unterstützung bei Ihrem Anliegen? Schicken Sie uns Ihren Leserfall per E-Mail.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint alle 14 Tage. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Ihr Feedback in den Kommentaren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Informationen und einen Überblick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Übersichtsseite.

