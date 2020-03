Fairphone 3: Nachhaltiges Smartphone im Test

Das Fair­phone 3 ist ein Smart­phone-Konzept, das in Produk­tion und Verwen­dung möglichst scho­nend mit Umwelt und Ressourcen umgehen soll. Wir haben uns das Gerät in einem Test näher ange­schaut.

Mit dem Fair­phone wollte der nieder­ländi­sche Desi­gner und Elek­trotech­niker Bas van Abel ein Smart­phone kreieren, das möglichst die Umwelt und die Ressourcen schont. Für seine Idee wurde der Unter­nehmer bereits mehr­fach ausge­zeichnet. Im Herbst letzten Jahres kam nun das Fair­phone 3 auf den Markt. Wir haben uns das rund 450 Euro teure Gerät genauer ange­schaut.

Was macht das Fair­phone fair?

Die Idee hinter dem Fair­phone ist die Herstel­lung unter möglichst scho­nenden Bedin­gungen für Mensch und Umwelt. Viele Rohstoffe, die man für die Herstel­lung benö­tigt, werden oft unter umstrit­tenen Bedin­gungen geför­dert. Fair­phone hat es sich dabei auf die Fahnen geschrieben, nur Liefe­ranten auszu­suchen, bei denen die Metall­erze aus geprüften Minen und konflikt­freien Regionen geför­dert werden. Gold fördert man bereits in Uganda nach Fairt­rade Stan­dards. Auch bei der Herstel­lung achtet das Unter­nehmen nach eigenen Angaben beson­ders auf faire Arbeits­bedin­gungen bei den chine­sischen Ferti­gern.



Zum Lieferumfang des Fairphone 3 gehört ein Werkzeug zum Öffnen und ein Silikon-Cover für die Rückseite. Ein Ladegerät und Kabel sucht man vergeblich

Wer sich erin­nert: Das taiwa­nesi­sche Unter­nehmen Foxconn, das unter anderem für Apple in China fertigte, geriet aufgrund seiner Arbeits­bedin­gungen immer wieder in die Kritik: Lange Arbeits­zeiten, hoher Leis­tungs­druck, nied­rige Löhne. Spätes­tens als 2010 mindes­tens 13 Ange­stellte auf dem Firmen­gelände Suizid begangen, war das Image der edlen Smart­phones auch im Rest der Welt ange­kratzt. Das alles soll es beim Fair­phone nicht geben.

Ein weiterer Grund­satz ist die Halt­barkeit und Recy­cling-Fähig­keit des Fair­phones. Das gesamte Gerät ist modular aufge­baut. Dazu gehört nicht nur der einfach austausch­bare Akku: Auch weitere Elemente des Gerätes wie das Display, die Kamera und weitere Module können nach­bestellt und relativ einfach ausge­tauscht werden. Dazu ist im Liefer­umfang sogar ein kleines Werk­zeug dabei.

Das Fair­phone 3 im Unboxing



Das Fairphone 3 ist modular aufgebaut. Alle Einzelteile sind leicht zugänglich und können einfach ausgetauscht werden

Das Fair­phone 3 wird frei von Plastik in einem Papp­karton gelie­fert. Was dem verwöhnten Smart­phone-Kunden sofort auffällt: Kopf­hörer, Lade­gerät oder USB-Kabel sind nicht dabei. Nun kann man sich streiten, ob man bei einem 450-Euro-Gerät nicht wenigs­tens etwas Zubehör verlangen darf. Fair­phone argu­mentiert so: Ein Lade­gerät oder USB-Kabel haben wir meist sowieso schon zu Hause herum­liegen. Wer unbe­dingt noch eines brauche, kann sich ein passendes im Online­shop dazu bestellen. Das spart Ressourcen. Glei­ches gilt auch für die Kopf­hörer.

Ganz falsch ist das nicht. Wer sich bislang alle zwei bis drei Jahre ein neues Smart­phone zuge­legt hat, dürfte bereits über eine stolze Lade­geräte- und Kopf­hörer­samm­lung verfügen. Dennoch, ein wenig enttäuscht war ich ob der spar­tani­schen Ausstat­tung dann doch ein wenig. Aber viel­leicht gehört Umdenken auch einfach dazu. Dennoch: Eine Sili­konhülle zum Schutz des Smart­phones wird laut Anlei­tung mitge­liefert. Bei unserem Test­gerät fehlte sie aller­dings.



Unter dem austauschbaren Akku befinden sich die Slots für zwei SIM-Karten im Nano-Format sowie eine microSD Karte für zusätzlichen Speicher

Tech­nische Merk­male und Kamera

Das Fair­phone 3 wird mit 64 GB internem Spei­cher ausge­liefert. Das ist nicht Ober­klasse, aber durchaus zeit­gemäß und im normalen Gebrauch auch völlig ausrei­chend. Wer mehr Spei­cher benö­tigt, kann eine interne microSD-Karte instal­lieren. Ebenso ist das Gerät stan­dard­mäßig mit Dual-SIM-Funk­tiona­lität ausge­stattet. Es können also stets zwei SIM-Karten verwendet werden. Beson­ders für Viel­reisende eine wich­tige Funk­tion.

Ange­trieben wird das Fair­phone 3 von einem Snap­dragon 632 Acht­kern-Prozessor mit 4 GB RAM von Qual­comm. Auch das haut Leis­tungs­enthu­siasten nicht vom Hocker, ist aber eben­falls völlig ausrei­chend. Als Betriebs­system fungiert ein natives Google Android 9 (Pie). Der Vorteil dabei: Google-Updates werden sofort ausge­spielt und nicht erst, wenn die Hersteller ihre ange­passten Versionen frei­geben. Während der Test­phase kamen bereits zwei Updates aufs Smart­phone.

Das Fair­phone 3 unter­stützt 2,4 GHz und 5 GHz Wi-Fi, Blue­tooth 5 + LE sowie 4G (LTE) Mobil­funk. Zudem verfügt das Gerät über einen NFC-Chip zur kontakt­losen Daten­über­tragung, einen Finger­abdruck­scanner und einen USB-C-Anschluss. Auch eine 3,5-mm-Kopf­hörer­buchse ist noch vorhanden.



Die im Fairphone 3 verbaute Sony-Kamera fokussiert schnell und liefert auch bei Dunkelheit rauschfreie Bilder

Die Kamera eines Smart­phones gehört heute zu den wich­tigsten Details. Sind wir ehrlich: Wir foto­grafieren und teilen unsere Bilder heut­zutage doch öfter als wir das „Telefon“ zum Tele­fonieren benutzen. So ist beim Fair­phone 3 vorne eine 12-Mega­pixel-Front­kamera und auf der Display­seite eine 8-Mega­pixel-Selfie-Kamera instal­liert. Der Fokus der Kamera reagiert ange­nehm schnell. Auch Dunkel­heit meis­tert das Gerät mit seiner f/1.8-Öffnung vorne und der f2.0-Öffnung der Selfie-Kamera souverän und relativ rausch­frei.

Die Licht­empfind­lich­keit vari­iert dabei von ISO 100 bis ISO 3200 und kann auch manuell einge­stellt werden. Videos nimmt das Fair­phone 3 bis 4K-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde auf. Spezi­alef­fekte wie Zeit­lupe oder Timel­apse-Aufnahmen sind eben­falls möglich.



Bei maximalem Zoom erkennt man den Weichzeichner, der das Bildrauschen unterdrücken soll

Hand­habung

Das Display misst 5,65 Zoll (ca. 14 cm) und liefert eine Auflö­sung von 2160 mal 1080 Pixeln im Format 18:9. Auch Fair­phone verwendet wie viele andere Smart­phone-Hersteller das beson­ders kratz­feste Gorilla Glas in der aller­dings nicht mehr ganz aktu­ellen Version 5, das aller­dings auch Stürze aus 1,6 Metern Höhe schadlos über­stehen können soll. Nur die Version 6, seit 2018 auf dem Markt, ist noch besser.

Die Bedie­nung des Fair­phone 3 verläuft reak­tions­schnell. Es ist trotz seiner doch etwas „klobigen“ Bauweise nicht sonder­lich schwer und liegt gut in der Hand. Die Rück­seite kann ohne Werk­zeug mit dem Finger leicht abge­nommen werden. So gelangt man schnell an den Akku, unter dem die SIM-Karten im Nano-Format sowie eine weitere microSD-Spei­cher­karte unter­gebracht werden können.

Jetzt erkennt man auch die modu­lare Bauweise. Über einige gut erreich­bare Schrauben kann das Fair­phone 3 mit dem mitge­lieferten Werk­zeug relativ leicht zerlegt werden. Für nach­lässige Smart­phone-User, die gerne mal ihre Displays zerstören, eigent­lich das perfekte Gerät. Ein neues Display ist für unter 90 Euro zu haben und lässt sich leicht selbst ersetzen.

Fazit

Zuge­geben, für 450 Euro gibt es leis­tungs­fähi­gere Smart­phones zu kaufen. Auch Smart­phones, die viel­leicht etwas styli­scher aussehen oder noch einen ticken moderner sind. Aber das Fair­phone 3 braucht sich mit nicht hinter der Mittel­klasse-Konkur­renz zu verste­cken. Es ist ein solides, schnelles Smart­phone mit allem, was man im tägli­chen Umgang braucht.

Wer auch sonst Wert auf den scho­nenden Umgang mit Ressourcen und faire Arbeits­bedin­gungen legt, sollte so konse­quent sein, auch dem Fair­phone eine Chance zu geben. Und denkt man ohnehin gerade über einen Vertrags­abschluss oder eine Vertrags­verlän­gerung nach: Mobil­funk­anbieter wie Telekom, Voda­fone, o2 haben das Fair­phone 3 im Angebot. Je nach Tarif gibt es das Gerät zum Vertrag dann auch güns­tiger.

