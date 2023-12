Fairphone 5: Weltweit nachhaltigstes Smartphone

Fair­phone stattet seine Smart­phones seit jeher mit Modulen aus, die der Nutzer im Scha­dens­fall selbst austau­schen kann. Mit jedem neuen Gerät hat Fair­phone die Repa­ratur­fähig­keit und Ausstat­tung der Handys verbes­sert. Nun heimst das nieder­län­dische Unter­nehmen sogar eine ganz beson­dere Auszeich­nung ein.

Seine Entschlos­sen­heit, der Nach­hal­tig­keit Vorschub zu leisten, hat der Hersteller nicht zuletzt mit dem Fair­phone 5 bewiesen, das im August vorge­stellt wurde und seit September auf dem Markt ist. Bis zu fünf Betriebs­system-Updates nach Android 13 und mehr als acht Jahre Sicher­heits­updates soll das Smart­phone erhalten, hinzu kommt eine fünf­jäh­rige Garan­tie­zeit. Für das Fair­phone 5 gibt es insge­samt zehn Ersatz­teile, darunter einzelne Module für die Weit­winkel- und Ultra­weit­win­kel­kameras sowie SIM-Karten- und SD-Karten­steck­plätze als Teil des oberen Moduls.

iFixit vergibt volle Punkt­zahl

Fairphone 5 bekommt höchste Punktzahl von iFixit

iFixit, bekannt für seine Repa­ratur-Kits, die es auch für ausge­wählte Smart­phones weiterer Hersteller wie Apple, Samsung, Moto­rola und Huawei gibt, zeichnet dieses Bemühen mit 10 von 10 Punkten auf seiner Repa­ratur­skala aus. Das Beson­dere daran: Bisher sind das Fair­phone 5 und seine Vorgänger die einzigen Handys welt­weit mit der vollen Punkt­zahl. Wie man ein Fair­phone 5 in seine Einzel­teile zerlegt, lässt sich sogar in einem Blog­bei­trag von iFixit bestaunen.

Kyle Wiens, Mitbe­gründer und CEO von iFixit, lobt das Update-Verspre­chen von Fair­phone als "ein starkes State­ment in einer Branche, die an kurze Produkt­lebens­zyklen gewöhnt ist." Das Bestreben von Fair­phone setze einen neuen Maßstab für die Lebens­dauer von Smart­phones und sei ein bedeu­tender Schritt in Rich­tung Nach­hal­tig­keit, führt er weiter aus.

Noud Tille­mans, CEO von Fair­phone, bedankt sich mit den Worten:

"Die Auszeich­nung von iFixit unter­stützt unsere Vision, Produkte so lange wie möglich in Gebrauch zu halten, um die jähr­lich von der Elek­tronik­indus­trie produ­zierten 50 Millionen Tonnen Elek­tro­schrott zu redu­zieren. Wir möchten dazu moti­vieren, Geräte so lange wie möglich zu nutzen, um Elek­tronik­müll und den Verbrauch natür­licher Ressourcen zu redu­zieren und damit die Kreis­lauf­wirt­schaft zu unter­stützen."

Für das Fairphone 5 gibt es 10 Ersatzteile zur Selbstreparatur

Kurze Support­zeit führt zu häufi­geren Neukäufen

Der welt­weite Verkauf von Smart­phones beläuft sich derzeit gemäß Fair­phone auf jähr­lich mehr als 1,4 Milli­arden Geräte, wobei unter anderem das Streben vieler Nutzer, immer das tollste und neueste Handy haben zu müssen, eine große Rolle spielt. Ein weiterer Grund für den Neukauf sind die zum Teil kurzen Support­zeiten der Hersteller, die insbe­son­dere güns­tige Mobil­tele­fone einiger Hersteller aus Ostasien betreffen. Spätes­tens nach dem letzten Sicher­heits­update sind Online-Banking und die Spei­che­rung sensi­bler Daten auf dem Smart­phone nur noch bedingt zu empfehlen. Die Nutzungs­dauer von Handys betrug dementspre­chend laut welt­weit durch­geführter Studien zwischen 2019 und 2022 nur durch­schnitt­lich drei Jahre. Dabei werden laut Fair­phone bisher nur 15 Prozent der ausran­gierten Tele­fone für das Recy­cling gesam­melt. Eine Ökobi­lanz des Fair­phone 4 habe gezeigt, dass eine längere Nutzungs­dauer Vorteile für die Umwelt und die Reduk­tion von CO2-Emis­sionen hat. So könne die Nutzung eines Smart­phones über fünf bis sieben Jahre die CO2-Emis­sionen um etwa 30 bis 40 Prozent redu­zieren.

