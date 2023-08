Sagenhaft: Fairphone 5 soll acht Jahre Updates bekommen

Über das Fair­phone 5 berich­teten wir bereits im Juni. Auch das fünfte Smart­phone des nieder­län­dischen Herstel­lers soll wieder ein Modul-Gerät werden. Das bedeutet: Besitzer können bei Bedarf wich­tige Teile wie Display und Akku selbst tauschen.

Im Vergleich zu Modellen anderer Hersteller bietet Fair­phone für seine Geräte lange Updates. Und dass soll sich auch beim künf­tigen Produkt von Fair­phone nicht ändern. Einem Gerücht zufolge soll das Fair­phone 5 eine unver­gleich­lich lange Zeit mit Soft­ware-Updates versorgt werden.

Fair­phone 5: Der Update-König?

Wie wohl das Fairphone 5 aussieht (Bild: Fairphone 4)

Bild: Fairphone Auf das Gerücht wurden durch einen Bericht des nieder­län­dischen Online-Portals DroidApp aufmerksam. Die Infor­mationen sollen aus dem Busi­ness Direct-Webshop stammen. Aller­dings wurde die Seite inzwi­schen wieder offline genommen. Dies­bezüg­lich soll von einem Support­zeit­raum bis mindes­tens 2031 für das Fair­phone 5 die Rede gewesen sein. Das Enddatum des Supports kann auch als weiterer Hinweis darauf gesehen werden, dass das Fair­phone 5 noch in diesem Jahr erscheint und ab 2023 ganze acht Jahre mit Soft­ware-Updates versorgt werden könnte. Mögli­cher­weise wird das Fair­phone 5 schon Ende August vorge­stellt.

Es ist davon auszu­gehen, dass sich ein solch langer Update-Support haupt­säch­lich auf die Liefe­rung von Sicher­heits­updates bezieht. Zum Stand jetzt ist noch nicht klar, in welchem Zyklus diese zum Down­load bereit­gestellt werden. Beim noch aktu­ellen Fair­phone 4 sollen diese in den ersten zwei Jahren ab Markt­start monat­lich gelie­fert werden und anschlie­ßend in größeren Abständen. Laut FAQ-Bereich auf der Webseite des Herstel­lers soll der Soft­ware-Support aber mindes­tens fünf Jahre bis 2026 andauern.

Eben­falls unklar ist noch, wie der Support mit Aktua­lisie­rungen des Android-Betriebs­sys­tems beim Fair­phone 5 aussieht. Fair­phone-4-Nutzer warten aktuell offenbar noch auf die Bereit­stel­lung von Android 13.

Fair­phone 5: Render­bilder

Vom Fair­phone 5 wurden bereits Render­bilder geteilt. Wir finden - mal abge­sehen vom Punch Hole für die Front­kamera statt der Apple-Bade­wannen-Notch - hat das Fair­phone 5 vom Gehäu­sede­sign her eine gewisse Ähnlich­keit mit dem iPhone XR aus dem Jahre 2018.

Samsung bietet vielen Modellen bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates. Ein chine­sischer Hersteller will jetzt gleich­ziehen.