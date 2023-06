Fahrrad-Apps im Check: Touren, Fitness, Tacho und mehr

Das sonnige Wetter lädt zum Fahr­rad­fahren ein, mit prak­tischen Smart­phone-Apps können Sie Ihre Touren aufwerten. Ob Route, Fitness­daten, Fahr­geschwin­dig­keit und Distanz, Lade­sta­tionen für E-Bikes oder prak­tische Tools, es gibt Anwen­dungen für alle mögli­chen Szena­rien. Die Viel­falt in Google Play und Apple App Store ist groß. Damit Sie sich nicht durch die unzäh­ligen Programme wühlen müssen, haben wir Ihnen zehn beson­ders prak­tische Exem­plare heraus­gesucht. Mit diesen wird das Smart­phone zum Bike-Profi und erleich­tert Ihnen den nächsten Ausflug.

Fahrrad und Handy sind eine clevere Kombi­nation

Nicht jeder Radfahrer hat einen Fahr­rad­com­puter instal­liert. Das ist auch gar nicht zwin­gend erfor­der­lich, denn es gibt viele Smart­phone-Apps, welche diese Erwei­terung zumin­dest teil­weise ersetzen können. Außerdem ist der Fahr­rad­com­puter bei manchen Bikes derart rudi­mentär, dass man für Zusatz­infor­mationen per Handy-Anwen­dung dankbar ist. Wir haben zehn Fahrrad-Apps ausgiebig getestet, die Sie vor, während und nach der Tour unter­stützen. Wir unter­teilen sie in die Kate­gorien „Touren“, „Fitness“, „Fahr­rad­com­puter“, „Lade­sta­tion“ und Tools“. In der Bilder­strecke finden Sie die wich­tigsten Details Down­load­links.

