Schwere Sicherheitslücke in FaceTime von Apple

Sicherheitslücke bei Apple Apple hat in der vergan­genen Nacht den Face­Time-Grup­pen­chat vorüber­ge­hend abge­schaltet. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Dienst beispiels­weise am iPhone, am iPad oder am Mac genutzt wird. Hinter­grund ist eine schwere Sicher­heits­lücke, die jetzt entdeckt wurde. So konnten Nutzer Face­Time als Wanze miss­brau­chen, sofern sie einen Grup­pen­chat ausge­löst hatten.

Eine Gruppe im eigent­li­chen Sinn war zum Ausnutzen der Lücke aller­dings gar nicht nötig, denn es reichte bereits aus, die eigene Rufnummer zur Gruppe hinzu­zu­fügen. In diesem Moment wurde bereits das Mikrofon des ange­ru­fenen Nutzers akti­viert - mögli­cher­weise auch ohne, dass dieser das über­haupt mitbe­kommt. Einer Meldung von The Verge zufolge wurde auch das Video­si­gnal frei­ge­schaltet, wenn der Ange­ru­fene den Face­Time-Chat durch Betä­tigen der Standby-Taste abge­lehnt hatte.

Wie es im Bericht weiter heißt, trat der gleiche Effekt auch auf, wenn der ange­ru­fene Teil­nehmer eine der beiden Laut­stärke-Tasten am iPhone betä­tigt hat. Nachdem sich diese Details sehr schnell im Internet verbreitet hatten, schal­tete Apple die Grup­pen­chat-Funk­tion bei Face­Time vorüber­ge­hend ab, um Kunden vor der miss­bräuch­li­chen Nutzung zu schützen. Einzel-Chats sind mit Face­Time weiterhin wie gewohnt möglich.

Apple kündigt zeit­nahes Bugfix-Update an

Im Laufe der Woche will Apple die Sicher­heits­lücke mit einem Bugfix-Update schließen. Danach ist damit zu rechnen, dass die Face­Time-Grup­pen­chats wieder frei­ge­geben werden. Unklar ist, ob das Feature nur für Anwender zur Verfü­gung stehen wird, die das Update ausge­führt haben oder ob die Funk­tion allge­mein wieder frei­ge­geben wird.

Im Zwei­fels­fall empfiehlt es sich, Face­Time vorüber­ge­hend ganz abzu­schalten. Das wiederum hat auch Einfluss auf die Walkie-Talkie-App auf der Apple Watch, die nur dann genutzt werden kann, wenn Face­Time auf dem jewei­ligen iPhone aktiv ist.

Das von Apple ange­kün­digte Bugfix-Update könnte die Versi­ons­nummer iOS 12.1.4 tragen. Erst in der vergan­genen Woche hatte Apple iOS 12.1.3 veröf­fent­licht. Ferner hatte der ameri­ka­ni­sche Konzern die erste Entwickler-Beta von iOS 12.2 zum Down­load frei­ge­geben. Seit Montag­abend ist auch die öffent­liche Vorschau-Version von iOS 12.2 verfügbar.

Mehr zu iOS 12.1.3 haben wir in einer eigenen Meldung veröf­fent­licht.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)