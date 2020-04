Nutzerrechte: Facebook, Twitter & Co. kriegen neue Regeln

Hass­kommen­tare, Belei­digungen und krimi­nelle Drohungen sind im Internet an der Tages­ordnung. Jetzt sollen sich Nutzer besser wehren können - mit neuen Regeln für Face­book und Insta­gram.

Nutzer von sozialen Netz­werken wie Face­book, Twitter und Insta­gram sollen mehr Rechte bekommen - etwa wenn sie im Netz massiv atta­ckiert werden. Dafür will das Kabi­nett heute eine Ände­rung des Netz­werk­durch­setzungs­gesetzes beschließen.

Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Nutzer leichter dagegen vorgehen können, wenn gemel­dete Beiträge nicht gelöscht wurden. Nach­folgend lesen Sie die Details des Entwurfs.

Das Gesetz

Die Bundesregierung will die Nutzerrechte im Umgang mit sozialen Netzwerken stärken Das vor zwei Jahren beschlos­sene Netz­werk­durch­setzungs­gesetz (NetzDG) verpflichtet Internet-Platt­formen zu einem härteren Vorgehen gegen Hass, Hetze und Terror-Propa­ganda. Klar straf­bare Inhalte müssen binnen 24 Stunden gelöscht werden, auf Nutzer­beschwerden soll nach spätes­tens 48 Stunden reagiert werden. Zudem müssen die Unter­nehmen alle sechs Monate einen Bericht über ihren Umgang mit Beschwerden veröf­fent­lichen.

Das Gesetz habe sich "grund­sätz­lich bewährt", heißt es im Gesetz­entwurf, der der Deut­schen Presse-Agentur vorliegt. Die bishe­rigen Erfah­rungen zeigten aber "gleich­wohl, dass einige Rege­lungen fort­entwi­ckelt werden sollten".

Bereits im Kabi­nett beschlossen wurde eine Melde­pflicht für die Netz­werke: Sie müssen Mord­drohungen, Volks­verhet­zung und andere schwere Vergehen künftig nicht nur löschen, sondern auch beim Bundes­krimi­nalamt (BKA) melden.

Einfa­cher zur Beschwerde

Das Justiz­minis­terium will nun aber auch nicht länger kompli­zierte Klick­wege hinnehmen, um rechts­widrige Inhalte in den Netz­werken zu melden. Derzeit müsse man Links oder Screen­shots beispiels­weise teils händisch kopieren und an anderer Stelle wieder einfügen.

Gefor­dert wird nun, dass die Melde­wege leicht auffindbar und für jeden einfach zu bedienen sind - und zwar direkt von dem Post aus, der als rechts­widrig gemeldet werden soll.

Mehr Rechte beim Löschen von Posts

Nicht alle von Nutzern gemel­deten Beiträge werden gelöscht - umge­kehrt sind nicht alle Nutzer mit der Löschung ihrer eigenen Posts einver­standen. In beiden Fällen sollen sie künftig vom Netz­werk eine Über­prüfung der Entschei­dung verlangen können.

Face­book, Twitter und Co müssen dann begründen, warum sie einen Post gelöscht haben oder nicht.

Mehr Infos für eine Klage vor Gericht

Wer sich vor Gericht gegen Bedro­hungen oder Belei­digungen zur Wehr setzen will, soll die erfor­derli­chen Daten deut­lich einfa­cher heraus­verlangen können als bisher.

Die Netz­werke werden dazu verpflichtet, die Iden­tität eines Belei­digers offen­zulegen, wenn ein Gericht die Erlaubnis dafür gibt. Wie sieht das die betrof­fene Tech-Branche? Aus dem Kreis der Unter­nehmen wurde schon das ursprüng­liche NetzDG kriti­siert - weil es staat­liche Aufgaben an Konzerne über­trage. "Die neue Reform führt zu noch mehr Unsi­cher­heiten und eben nicht zu mehr Trans­parenz", kriti­siert der Haupt­geschäfts­führer des Digi­talver­bands Bitkom, Bern­hard Rohleder.

Unbe­stimmte Rechts­begriffe und unklare Vorgaben zur Inhalte-Löschung würden nicht ausge­räumt. "Proble­matisch ist auch die künf­tige Ungleich­behand­lung von Video­sharing-Platt­formen und sozialen Netz­werken: Die Bundes­regie­rung sieht für Video­sharing-Anbieter das Herkunfts­land in der Pflicht - für die sozialen Netz­werke jedoch nach wie vor das Ziel­land." Der Bitkom will lieber einen kompletten Neuan­fang beim Kampf gegen Hass­krimi­nalität.

Seit vergan­gener Woche ist der Voda­fone Social Pass kostenlos zubuchbar. So lassen sich soziale Netz­werke nutzen, ohne Daten­volumen zu verbrau­chen. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)