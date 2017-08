Facebook: Neuer Look für den News-Feed

Wenn in den kommenden Tagen Ihr News-Feed anders aussieht, müssen Sie sich nicht wundern: Facebook ändert sein Design. Wir besprechen die Änderungen und fragen auch, welchen Nutzen sie haben.

Nicht nur mit der Lupe zu erkennen: Design-Änderungen bei Facebook. Der News-Feed ist die Haupt-Navigations­seite der Social-Media-Plattform Facebook. Hier erscheinen die neuesten Beiträge der abonnierten Seiten, die Links, die Ihre Freunde geteilt haben, die Kommentare, die andere Menschen darunter schrieben, und natürlich die zahlreichen Urlaubs­fotos Ihrer Bekannten. Dieser News-Feed erhält in Kürze ein Update. Dadurch soll er übersichtlicher und leichter zu navigieren sein. Wir besprechen die auffälligsten Änderungen.

Es wird runder!

Kreise statt Vierecke: An vielen Stellen wird der Look an den des Messengers angeglichen. Das heißt, es wird insgesamt runder. Um die einzelnen Kommentare kommen farbige Blasen; die Profil­bilder werden kreisförmig, statt viereckig. Nutzer kennen diese Text-Blasen bereits aus dem Facebook-Chat.

Es wird größer!

Viele der Icons, die zu einem Beitrag im News-Feed gehören, erhalten neben höheren Farb-Kontrasten auch eine Vergrößerung. Sowohl der Gefällt-mir-Knopf als auch die Buttons zum Kommentieren und Teilen fallen schneller ins Auge. Vergrößert wird auch das Vorschau-Bild, das erscheint, wenn ein Link geteilt wird.

Es wird besser?

Wozu die Vergrößerungen dienen, ist noch klar: Die Buttons werden schneller gefunden. Das mag vor allem interessant sein, wenn man den News-Feed über die Smartphone-App ansteuert. Auch das Angleichen an den Messenger-Look mit seinen Kurven, Kreisen und Blasen hat vermutlich den Zweck, zu einem kohärenten Gesamt­bild zu führen. Interessant ist aber, mit welchen Argumenten Facebook seine Design-Änderungen bewirbt:

Es sei nun leichter zu erkennen, welche Kommentare direkte Antworten auf andere Personen sind.

Man könne nun einfacher erkennen, wohin einen ein Link führt, noch bevor man drauf­klickt.

Die größere Link-Vorschau diene zur besseren Lesbarkeit.

Erfüllen die angekündigten Änderungen des News-Feeds diese Versprechen wirklich? Im Falle der Link-Vorschau ist dies besonders rätselhaft, da sie fast immer aus Bildern besteht und nicht aus Text. Bilder aber müssen nicht gelesen werden. Doch auch wie die anderen beiden Ankündigungen ihr Ziel erreichen sollen, ist unklar. Die Beispiele, die Facebook hierfür zu Verfügung stellt, erhellen die Situation nicht.

Machen Sie sich selbst ein Bild davon: Können Sie im rechten Bild einfacher erkennen, wohin der Link führt oder wer wen kommentiert hat? Finden Sie eine der Versionen übersichtlicher oder leichter zu navigieren?